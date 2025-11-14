ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мечка прекоси улица в Карлово
Това се е случило през нощта на ул. "Бадемлика" около 20 ч., когато живеещите в района все още са по улицата.
Според информация на Karlovo Press подаден е сигнал до горското стопанство, откъдето са заявили, че още тази нощ ще изпратят служители.
