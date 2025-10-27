ИЗПРАТИ НОВИНА
Майка твърди, че 3-годишното й момиченце е останало без коса след използване на електрическа четка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:23Коментари (0)524
© BBC
Майка, чиято 3-годишна дъщеря е била оскубана от електрическа четка, казва, че интернет гигантът Temu (Тему) "не се интересува от безопасността на хората“.

36-годишната Ейми от Норич, Източна Англия, е купила четката онлайн за 4 паунда, за да "улесни живота“ с домакинската работа, но тя се е закачила в косата на дъщеря ѝ, когато детето я е извадило от кутията, пише BBC, цитиран от bTV.

Тя е съобщила за артикула, както е изглеждал на сайта за пазаруване, на Norfolk Trading Standards, откъдето са заявили, че "Тему“ вече го е изтеглила от продажба във Великобритания.

Говорител на сайта, собственост на Китай: "Дълбоко сме обезпокоени да чуем за този инцидент и желаем на детето пълно и бързо възстановяване.“

"Безопасността и благополучието на нашите клиенти винаги са наш основен приоритет и екипът ни за обслужване на клиенти е във връзка със семейството, за да предложи помощ“, посочват от "Тему“.

Майката разказва, че когато четката пристигнала, дъщеря ѝ я взела и "четката отлетяла и просто засмукала косата ѝ“.

"В началото не осъзнах колко зле е било. После видях косата, прикрепена към нея, а съпругът ми просто повдигна косата ѝ и там се появи огромно плешиво петно. Бях отчаяна. Тя беше разстроена. Чак по-късно почувства болката. Тя каза "главата ме боли, главата ме боли“, разказва още майката на детето.

Месец по-късно косата все още не е започнала да расте отново.

"Не искам друго дете да преживява това, през което премина моето“, казва Ейми.

Основан през 2022 г., "Тему“ е уебсайт и приложение за електронна търговия, което свързва външни купувачи с трети страни продавачи, вместо да предлага свои собствени продукти.

Продавачите са предимно базирани в Китай и много артикули се доставят директно оттам.

Norfolk Trading Standards се свърза с "Тему“ и каза, че компанията им е казала, че продуктът е бил изтеглен от продажба във Великобритания по решение на производителя.

Представителят на "Тему“ в Обединеното кралство "доброволно е изтеглил“ продукта, за да извърши преглед в съответствие със законовите изисквания, особено по отношение на предупрежденията и инструкциите.

Norfolk Trading Standards също така включи продукта в базата данни за безопасност на продуктите, която е системата за уведомяване, използвана от местните власти за докладване на опасни продукти.

Майката на 3-годишното момиченце казва, че ѝ е било предложено "решение чрез PayPal на стойност 1500 паунда“ от сайта, когато е съобщила за случилото се, но заяви, че няма да го приеме.

Говорител на "Тему“ добави: "Въпросният продукт беше премахнат от нашата платформа през август и оттогава премахнахме подобни продукти като предпазна мярка.“







