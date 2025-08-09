© Известният диджей Махмут Орхан направи грандиозно парти снощи на пристанището в Бургас. Стотици българи се събраха и се забавляваха до ранни зори на днешния ден.



Диджеят изпълни едни от най-големите си хитове и не слезе от сцената до 5 часа сутринта.



Цялата организация бе на ниво, а мерките за сигурност също.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.