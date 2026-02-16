ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Маги Халваджиян бил разменено бебе! Майка му го сънувала
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:44Коментари (0)471
©
Юлия - майката на Маги и Джуди Халваджиян, никога не се в набивала на очи, но винаги в имала огромно влияние над синовете си. Тримата са изключително заблудени, което се задълбочило особено след спонтанната загуба на главата на семейството Бедрос Халваджиян, който починал от инфаркт на 51 години. Това че живее в Италия, не пречело на госпожата да е освосведомена за всичко, което се случва с всеки член на голямата фамилия.

Юлия, която през юли ще стане на 82 години, е бивше балерина. Именно на сцената бъдещият й съпруг Бедрос Халваджиян, който бил актьор от кукления театър в родния Плевен, я видял за първо път. Гледал оперетата "Хубавата Елена" на Жан Офенбах и се влюбил в нея. Тогава Юлия, която все оформяла косата си в дълга черна плитка, била само на 19 години. Бащата на Бедрос обаче бил твърдо против във фамилията да влезе снаха българка. В стремежа си да го избегне, той даже водил сина си в различни градове в страната, където имало арменски общности, за да го запознава с млади арменки. Бедрос обаче устоял и въпреки неодобрението на татко си, не отстъпил от решението си, че ще се ожени тъкмо за Юлия.

През 1964 г. тя печели конкурса "Мис Бургас", когато с Бедрос отишли на първата си почивка на родното Черноморие. Бедрос записал Юлия за участничка в надпреварата, като й казал след това. Триумфът на Юлия обаче, както и целият конкурс, били снимани за кинопрегледа. Така доста хора разбрали коя е победителката. Родителите й също научили, а пък не знаели, че Юлия е на море с Бедрос.

След като се оженили, младите останали да живеят в Плевен.

Любопитна подробности е, че Маги бил разменено бебе, за щастие, съвсем за кратко. Малко след като го родила, майка му с нетърпение го гушнала. В този миг обаче Юлия осъзнала, че това не е нейният син. "Бях убедена, защото го бях сънувала", казвала е тя при една от редките си медийни изяви със сина си.

В съня и Маги имал буйна коса. Юлия веднага казала медицинските сестри и лекарите, които след първоначалното отричане, решили да проверят. Сравнили гривните на майката и на детето и установили, че права. Веднага й донесли малкия Маги.

Бедрос бил куклен актьор, а Юлия преподавала класически балет. Професионалните им занимания и това, че самите те са хора на изкуството, осигурило артистичната среда, в която синовете им Маги и Бедрос израснали.

Връщайки се към детството си, Маги винаги е изтъквал и любовта, в която с брат му са израснали. Родителите им се обичали много, винаги били задружни и когато пораснали, братята се стремели да повтарят модела и в своите семейства.

Малцина знаят, че Маги учил в балетно училище, в което завършил 4,5 и 6 клас. Майка му го насочила, тъй като видяла колко е артистичен. След това, едва на 14 години, Маги кандидатствал в цирковото училище в Москва, в което учил до 19-годишна възраст. Междувременно, родителите му и брат му вече се били установили Италия. Бедрос и Юлия имали свое представление, което изнасяли пред тамошна публика. Преди това семейството живеело в София, след като известно време прекарало и морската столица. Когато завършил цирковото училище, Маги изкарал казарма, след което най-после се присъединил към семейството си Италия.

Бил млад, щастлив, окрилен от необятните възможности, което предопределило до голяма степен и интересите, и бъдещата реализация на братята. Бедрос все измислял фантастични истории и песни, в които Маги Магейоро, чийто прототип, разбира се, е синът Маги, бил смел герой и защитник на добрите хора. Правел и фокуси. Този подход подхранвал фантазията на сина му, а и вярата, че може да направи всичко което поиска. И днес Маги все повтаря, че няма невъзможни неща, пише "Минаха години".

Смятал да съчетава образованието си с търговия, към която вече се бил насочили съдружие с приятел. Неочакваната загуба на Бедрос Халваджиян преобърнала тези планове, както и живота на цялото семейство, Той си отишъл от този свят от инфаркт на 51 години. Случило се две седмици, след като големият му син се завърнал в семейството. Маги е споделял, че трябвало да порасне много бързо. Осъзнал, че трябва да се стегне и да помага на семейството си: Ако мислиш и работиш, ще живееш добре, казвал си младият Халваджиян. Освен за себе си, той бил загрижени за майка си, и за брат си, който тогава бил на 14, ученик в Италия.

Така че бъдещият продуцент още тогава започнал да проявява самоинициатива в бизнеса. Майка му Юлия пък работела неуморно като преподавател по класически балет, за да подпомага семейния бюджет.

Скоро след смъртта на Бедрос, Маги станал млад баща. С Кремена се запознали в България, но се събрали в Италия. Маги заминал пръв. По-късно бъдещата му жена пристигнала с родителите си. Баща й Людмил Дешев - известният диригент на Софийската опера, пътувал с оркестъра по турнета, като Кремена, която завършила музикалното училище, свирела на виолончело.

Любопитна подробност е, че когато Бедрос, който е кръстен на дядо си, се родил, получил в болницата гривничка с номер 24. На 24 февруари пък починал дядо Бедрос Халваджиян. Маги е казвал, че не вярва в съдба, предсказания и предзнаменования, определял се е като прагматичен човек. В същото време не вярва и, че има случайни неща. Още повече, когато видял числото 24 на гривната на сина си и прозрял за странното съвпадение.

И все пак Маги винаги е бил здраво стъпил на земята. Казвал е, че какво то си направиш, това ще е. Майка му пък проявявала интерес към гледане на кафе и карти, даже била склонна да вярва на предсказания. В същото време и тя била прагматичен човек. И мислела и за бъдещето. В светските среди се говори, че Юлия, която работела дълги години в Италия, винаги е била изрядна в плащаното на осигуровките си. В резултат днес взимала висока пенсия, с която си живеела безгрижно в страната.

Юлия е и телевизионер, почти професионален като синовете си. Следи предавания, дава аргументирано мнение, като често даже критикува наследниците си. Един ден тя се обадила на Маги и му казала да си пусне една от италианските телевизия, за да види ново предаване. Юлия била убедена, че ако Маги го пренесе в родния ефир, ще има голям успех. Продуцентът пуснал посочения италиански канал и гледал епизод от първи сезон на шоуто за имитации "Като две капки вода".


Още по темата: общо новини по темата: 3406
16.02.2026 Един от най-големите днес стана на 74
16.02.2026 Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
16.02.2026 Наш актьор: Сватбата няма да може да стане
16.02.2026 На 75 - просто великолепна и неотразима
16.02.2026 Страхотна новина: Близначката Алекс ще става майка
16.02.2026 30 моми влизат в "Ергенът"
предишна страница [ 1/568 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
09:18 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: