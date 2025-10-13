MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата

© Идва краят на една епоха за онези, които са прекарали незабравими моменти от детството си в очакване да видят най-новото музикално видео, нетърпеливи да гледат класациите и да се потопят във всичко от поп културата и модата, което MTV предлагаше.



Развлекателният гигант Paramount Global съобщи тъжната новина, че след 44 години непрекъснато излъчване една културна институция ще бъде окончателно закрита до 31 декември 2025 г., пише Euronews.



Ще бъдат спрени пет канала: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Първо те ще бъдат изключени във Великобритания и Ирландия, след което и във Франция, Германия, Австрия, Полша, Унгария, Австралия и Бразилия.



MTV се превърна в културен феномен още с първото си излъчване в САЩ на 1 август 1981 г., когато екранът показа песента Video Killed the Radio Star на The Buggles – иронично пророчество за бъдещето на медиите. Европейската версия стартира през 1987 г., превръщайки се в неизменна част от юношеството на милиони зрители на Стария континент.



MTV в България



MTV бе и първият музикален "прозорец" за българските зрители в годините, в които кабелната телевизия навлезе у нас. Мнозина признават, че именно американският музикален канал е "отворил очите" им и е формирал музикалния им вкус. Все още няма информация дали скоро и в България ще бъде спряно излъчването на музикалните канали от "семейството" на MTV.