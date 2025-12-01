ЗАРЕЖДАНЕ...
|MAX Movie – новият филмов канал на А1 превръща киното у дома в завладяващо изживяване
"С MAX Movie надграждаме преживяването, което предлагаме, с още по-богат избор от филмови заглавия и удобни начини за гледане. А1 продължава да затвърждава позицията си на водещ доставчик на дигитално развлечение в България, като комбинира премиум съдържание и предоставя на клиентите интуитивна навигация и достъп на всички устройства. Създаваме стойност, като предлагаме отлично съотношение цена–качество и съдържание, което е атрактивно както за семействата с деца, така и за запалените почитатели на киното,“ коментира Симеон Донев, старши директор "Маркетинг“ в А1.
Програмата на MAX Movie предлага жанрово и тематично разнообразие – от световни хитове и доказани класики до нови български продукции и европейско кино. За най-малките зрители са включени любими анимации и семейни филми.
Сред акцентите през декември са популярни заглавия като българският филм "Гунди: Легенда за любовта“, популярни заглавия като "Dirty Dancing“, "The Mist“, поредицата "Здрач“, както и любими сериали като "Уинкс “и "Приключенията на Мечето Падингтън“, подходящи както за деца, така и за цялото семейство.
Още повече забавление
MAX Movie е част от разширяващото се MAX портфолио на А1 и допълва възможностите за забавление на клиентите заедно с MAX Sport и Xplore TV. Каналът е достъпен за клиенти на телевизия от А1, а от януари ще бъде на разположение и през мобилното приложение Xplore TV GO, което позволява гледане на съдържанието навсякъде. Така MAX Movie добавя още едно ниво в MAX екосистемата и прави забавлението достъпно на всяко устройство – у дома или в движение.
Повече забавление на едно място
С MAX Movie А1 предлага още по-богат избор от филмови заглавия и удобни начини за гледане, включително на втори екран. Новият канал затвърждава позицията на компанията като водещ доставчик на забавление в България, който комбинира премиум съдържание, лесна навигация и достъп на всички устройства.
