ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Любовта им трае цели 37 години, въпреки тежкото му неизлечимо заболяване
За Майкъл, който е роден на 9 юни 1961 г. в Едмънтън, Канада, актьорството е начинът да сбъдне мечтите си. Той е петото от шест деца в голямо семейство, което се мести често в Канада.
Трейси се ражда на 22 юни 1960 г. на Лонг Айлънд, в семейство, което цени традициите и образованието. Тя изучава актьорско майсторство и след "Family Ties“ се ориентира към други роли, включително в "Law & Order“ и "Inventing Anna“.
Освен актьорството, Полан имаи страст към кулинарията - написва няколко готварски книги, включително "The Pollan Family Table“.
Майкъл Джей Фокс и Трейси Полан се срещат за първи път през 1985 г., докато работят заедно по популярния сериал "Family Ties“. Двамата играят голямата любовна история в шоуто - а неочаквано животът прави сценария реалност.
Запознанството им обаче съвсем не започва романтично, а по-скоро платонически. Според Фокс, той първоначално я кара да се ядоса с една обикновена шега - момент, който впоследствие си спомня като началото на истинското привличане между тях.
Скоро след това любовта помежду им пламва. Само седем месеца след първата им среща, Фокс предлага брак на Полан, а тя казва "да“.
През 1988 г. двамата вдигат сватба - в разцвета на кариерата на Майкъл, който току-що се е утвърдил като една от най-обичаните звезди на Холивуд.
Само три години по-късно, през 1991 г., настъпва неочакван и драматичен обрат в живота им. На 29 години, когато е на върха на славата си, Майкъл е диагностициран с болестта на Паркинсон - прогресивно невродегенеративно заболяване, което засяга моторната му функция.
"Мислех, че си повредих раменната става при снимки… и после докторът ми каза: "Имаш болест на Паркинсон“, спомня си Фокс, цитиран от Yahoo Entertainment.
Тази диагноза, която по онова време той пази в тайна извън най-близкия си кръг, може би би разтърсила всяка връзка. Но не и тяхната.
Когато споделя новината с Трейси, нейният отговор е прост и силен: "В болест и здраве, аз съм с теб“ - думи, които самият Фокс си спомня от трейлъра на документалния филм "Still: A Michael J. Fox Movie“.
През 2020 г. той решава да се оттегли от актьорството поради проблемите с речта си, които продължава да се увеличават поради болестта. В мемоарите си "Няма време като бъдещето: Оптимистът обмисля смъртността“ Майкъл пише, че се примирява с края на кариерата си: "Така да бъде.“
За щастие на феновете си, той се завърна към актьорството през 2025 г., след като е избран за третия сезон на комедийно-драматичния сериал "Shrinking“.
Тя остава до него във възходите и паденията на живота му с тежката диагноза: от тежките периоди на депресия и самоунищожение, когато той се обръща към алкохола, до емоционалната подкрепа, която му помага да се справи с истината за болестта.
В интервюта Майкъл често говори за силата, която неговата съпруга му дава. Тя не само е неговата любовница и партньор, но и най-големият му съюзник - човекът, който е с него "в добро и в зло“.
В следващите години семейството им се разраства: двойката има четири деца - син Сам и трите им дъщери, включително близначките Акуина и Шуйлер и Есмe.
Трейси не само подкрепя Майкъл в личните и здравословните му битки, но и във всичко, което предстои - професионални ангажименти, фондация за изследване на Паркинсон и ежедневната реалност на съвместния живот.
Днес, след повече от 37 години заедно, Майкъл и Трейси продължават да бъдат един от най-вдъхновяващите примери за дълбока, неподправена и безусловна любов. Фокс често казва, че Трейси е не просто "любовта на живота му“, но и негова най-голяма опора.
"Едното нещо, което всъщност бих казала, че е най-важното, е да намерите нещо, за което да се смеете заедно всеки ден, ако можете“, каза Трейси в интервю за People, отбелязвайки, че смехът е тайната на 37-годишния брак на нея и Майкъл. "Знаете ли какво, ние просто го приемаме ден за ден и се получава“, добави тя.
Семейството имаше няколко големи повода за празнуване в края на 2025 г. В началото на ноември Есме завърши маратона в Ню Йорк, бягайки в чест на фондацията на баща си "Майкъл Джей Фокс“, точно навреме за 24-ия си рожден ден, пише ladyzone.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3433
|предишна страница [ 1/573 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Димо Алексиев си намери работа
10:20 / 18.02.2026
Фалстарт на "Ергенът"
20:42 / 17.02.2026
Етиен Леви каза истината за "Капките"
16:48 / 17.02.2026
Голям наш актьор днес става на 83
15:19 / 17.02.2026
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS