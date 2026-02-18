ИЗПРАТИ НОВИНА
Любовта им трае цели 37 години, въпреки тежкото му неизлечимо заболяване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:02Коментари (0)1644
©
За много хора Майкъл Джей Фокс е икона на няколко поколения: чаровният Марти Макфлай от "Завръщане в бъдещето“, харизматичният Алекс Кийтън във "Family Ties“ и неуморимият оптимист в "Spin City“. Но зад величествената му кариера стои една забележителна любовна история - тази с Трейси Полан, която продължава вече повече от 35 години.

За Майкъл, който е роден на 9 юни 1961 г. в Едмънтън, Канада, актьорството е начинът да сбъдне мечтите си. Той е петото от шест деца в голямо семейство, което се мести често в Канада.

Трейси се ражда на 22 юни 1960 г. на Лонг Айлънд, в семейство, което цени традициите и образованието. Тя изучава актьорско майсторство и след "Family Ties“ се ориентира към други роли, включително в "Law & Order“ и "Inventing Anna“.

Освен актьорството, Полан имаи страст към кулинарията - написва няколко готварски книги, включително "The Pollan Family Table“.

Майкъл Джей Фокс и Трейси Полан се срещат за първи път през 1985 г., докато работят заедно по популярния сериал "Family Ties“. Двамата играят голямата любовна история в шоуто - а неочаквано животът прави сценария реалност.

Запознанството им обаче съвсем не започва романтично, а по-скоро платонически. Според Фокс, той първоначално я кара да се ядоса с една обикновена шега - момент, който впоследствие си спомня като началото на истинското привличане между тях.

Скоро след това любовта помежду им пламва. Само седем месеца след първата им среща, Фокс предлага брак на Полан, а тя казва "да“.

През 1988 г. двамата вдигат сватба - в разцвета на кариерата на Майкъл, който току-що се е утвърдил като една от най-обичаните звезди на Холивуд.

Само три години по-късно, през 1991 г., настъпва неочакван и драматичен обрат в живота им. На 29 години, когато е на върха на славата си, Майкъл е диагностициран с болестта на Паркинсон - прогресивно невродегенеративно заболяване, което засяга моторната му функция.

"Мислех, че си повредих раменната става при снимки… и после докторът ми каза: "Имаш болест на Паркинсон“, спомня си Фокс, цитиран от Yahoo Entertainment.

Тази диагноза, която по онова време той пази в тайна извън най-близкия си кръг, може би би разтърсила всяка връзка. Но не и тяхната.

Когато споделя новината с Трейси, нейният отговор е прост и силен: "В болест и здраве, аз съм с теб“ - думи, които самият Фокс си спомня от трейлъра на документалния филм "Still: A Michael J. Fox Movie“.

През 2020 г. той решава да се оттегли от актьорството поради проблемите с речта си, които продължава да се увеличават поради болестта. В мемоарите си "Няма време като бъдещето: Оптимистът обмисля смъртността“ Майкъл пише, че се примирява с края на кариерата си: "Така да бъде.“

За щастие на феновете си, той се завърна към актьорството през 2025 г., след като е избран за третия сезон на комедийно-драматичния сериал "Shrinking“.

Тя остава до него във възходите и паденията на живота му с тежката диагноза: от тежките периоди на депресия и самоунищожение, когато той се обръща към алкохола, до емоционалната подкрепа, която му помага да се справи с истината за болестта.

В интервюта Майкъл често говори за силата, която неговата съпруга му дава. Тя не само е неговата любовница и партньор, но и най-големият му съюзник - човекът, който е с него "в добро и в зло“.

В следващите години семейството им се разраства: двойката има четири деца - син Сам и трите им дъщери, включително близначките Акуина и Шуйлер и Есмe.

Трейси не само подкрепя Майкъл в личните и здравословните му битки, но и във всичко, което предстои - професионални ангажименти, фондация за изследване на Паркинсон и ежедневната реалност на съвместния живот.

Днес, след повече от 37 години заедно, Майкъл и Трейси продължават да бъдат един от най-вдъхновяващите примери за дълбока, неподправена и безусловна любов. Фокс често казва, че Трейси е не просто "любовта на живота му“, но и негова най-голяма опора.

"Едното нещо, което всъщност бих казала, че е най-важното, е да намерите нещо, за което да се смеете заедно всеки ден, ако можете“, каза Трейси в интервю за People, отбелязвайки, че смехът е тайната на 37-годишния брак на нея и Майкъл. "Знаете ли какво, ние просто го приемаме ден за ден и се получава“, добави тя.

Семейството имаше няколко големи повода за празнуване в края на 2025 г. В началото на ноември Есме завърши маратона в Ню Йорк, бягайки в чест на фондацията на баща си "Майкъл Джей Фокс“, точно навреме за 24-ия си рожден ден, пише ladyzone.bg.


Статистика: