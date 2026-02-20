ЗАРЕЖДАНЕ...
|Любимото предаване на българите се завръща в ефир с една промяна
Сред героите, вече в петък вечер, ще са майки, които се борят със зъби и нокти за живота на децата си, баби и дядовци, превърнали се в единствен дом за своите внуци и семейства, белязани от тежки съдби, но устояли на изпитанията, благодарение на любовта. В осмия сезон на любимото предаване, деца за първи път ще имат баня в дома си, а други – за първи път ще видят морето. Една от историите ще завърши с истинска сватба и най-важното "да“ в живота, благодарение на майсторите и целия екип на предаването.
Зад силните емоции тази пролет стоят и впечатляващи мащаби – изпод ръцете на майсторите са излезли над два декара шпакловани и боядисани стени, 13 нови бани, сложени са 300 квадратни метра плочки, повече от 2 километра електрическа инсталация и над 300 метра положени тръби. В ремонтите за сезона са вложени над 10 тона материали и нещо много повече от труд – големите сърца на бригадата и Мария.
В новия сезон към "Бригада Нов дом“ се присъединява и нов майстор – Любомир Джавезов, който беше доброволец от последния епизод на сезон 7 и достойно ще заема мястото на Евтим Евтимов – бащата на Калин.
За първи път в историята на формата "Бригада Нов дом“ става и зелена продукция, с фокус върху рециклирането и отговорното отношение към природата – още една стъпка към бъдеще, в което грижата за хората и за света вървят ръка за ръка.
Новият сезон на "Бригада Нов дом“ започва с повече сълзи, повече надежда и смисъл от всеки друг път досега и отново ще докаже на всички пред екраните, че "доброто е непобедимо“. Гледайте епизодите вече в петък, от 27 февруари, в 20:00 ч. по bTV.
