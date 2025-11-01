Любими готвачки от Hell’s Kitchen гостуват на празника на хотанската сарма

© Днес Хотанца показа как обичаме традициите. Празникът на хотанската сарма беше страхотно преживяване с над 500 участници от Северна България! Това написа във Фесбук кметът на Русе Пенчо Милков.



Ето какво разказва той за днешния ден:



12 читалища се надпреварваха в шест категории. Жури с председател етнографа Искра Тодорова и любимите готвачки от Hell’s Kitchen Царина и Симона оцени майсторството. А голямата изненада беше сарма с морски дарове



Не особено традиционно, но също много вкусно.



Наградих семейството на Калина и отец Михаил Михайлови от с. Шуменци за техните 7 вида сарми.



Наградата на кмета на Хотанца Мелиха Тодорова отиде при НЧ "Иван Вазов – 1908“ от с. Здравец, Търговищко.



А приза за Най-вкусна зелева сарма спечелиха Афет Хаскова и Борянка Кирилова от Русе.