|Любими готвачки от Hell’s Kitchen гостуват на празника на хотанската сарма
Ето какво разказва той за днешния ден:
12 читалища се надпреварваха в шест категории. Жури с председател етнографа Искра Тодорова и любимите готвачки от Hell’s Kitchen Царина и Симона оцени майсторството. А голямата изненада беше сарма с морски дарове
Не особено традиционно, но също много вкусно.
Наградих семейството на Калина и отец Михаил Михайлови от с. Шуменци за техните 7 вида сарми.
Наградата на кмета на Хотанца Мелиха Тодорова отиде при НЧ "Иван Вазов – 1908“ от с. Здравец, Търговищко.
А приза за Най-вкусна зелева сарма спечелиха Афет Хаскова и Борянка Кирилова от Русе.
