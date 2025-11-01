ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Любими готвачки от Hell’s Kitchen гостуват на празника на хотанската сарма
Автор: Георги Кирилов 23:03 / 01.11.2025Коментари (0)192
©
Днес Хотанца показа как обичаме традициите. Празникът на хотанската сарма беше страхотно преживяване с над 500 участници от Северна България! Това написа във Фесбук кметът на Русе Пенчо Милков.

Ето какво разказва той за днешния ден: 

12 читалища се надпреварваха в шест категории. Жури с председател етнографа Искра Тодорова и любимите готвачки от Hell’s Kitchen Царина и Симона оцени майсторството. А голямата изненада беше сарма с морски дарове

Не особено традиционно, но също много вкусно.

Наградих семейството на Калина и отец Михаил Михайлови от с. Шуменци за техните 7 вида сарми.

Наградата на кмета на Хотанца Мелиха Тодорова отиде при НЧ "Иван Вазов – 1908“ от с. Здравец, Търговищко.

А приза за Най-вкусна зелева сарма спечелиха Афет Хаскова и Борянка Кирилова от Русе.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Списък с магнитните бури през ноември
17:39 / 01.11.2025
Изследване: Чаша горещо какао може да предотврати много неприятно...
16:41 / 01.11.2025
Лекар: Най-честите симптоми на това заболяване са болката и трудн...
15:43 / 01.11.2025
Днес става на 67 - журналистка, майка на бивш министър, залята съ...
08:59 / 01.11.2025
Тя идва в Пловдив в напълно ново амплоа
06:40 / 01.11.2025
Германецът Давид печели "Биг Брадър"?
22:02 / 31.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
10:40 / 31.10.2025
Светът на киното загуби легенда
Светът на киното загуби легенда
23:05 / 31.10.2025
Шофьор: Има два премазани мотора, вероятно и жертва, не тръгвайте натам!
Шофьор: Има два премазани мотора, вероятно и жертва, не тръгвайте натам!
12:37 / 01.11.2025
Бизнесмен: И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам
Бизнесмен: И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам
09:43 / 31.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Кървава катастрофа между мотор и кола на входа на Пловдив
Денят на народните будители
Черна събота в Пловдив, загина втори моторист
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: