© На 1 май едно от най-очакваните филмови събития на 2026 година пристига с изисканост, хумор и неподражаем стил. Когато през 2006 г. "Дяволът носи Прада" покори света, той се превърна не просто в хит, а в символ на амбицията, самоувереността и вътрешната трансформация. "Дяволът носи Прада" 2 връща зрителите в бляскавия, но безмилостен свят на висшата мода, където всяка дреха разказва история, а всяко решение има своята цена.



Първият трейлър на "Дяволът носи Прада" 2 загатва за сюжет, в който класата се сблъсква с хаоса, а хуморът и драмата вървят ръка за ръка. Със зашеметяваща визия, актуално послание и хапливо остроумие, филмът обещава да бъде едно от най-големите кинопреживявания на 2026 година, пише "Форум Филм България"



Трейлър с български субтитри вече е в YouTube /вижте го/



