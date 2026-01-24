ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лекар: Всеки, който е решил да отслабва по този начин, трябва да се прегледа
Новите американски препоръки за хранене, одобрени от Робърт Кенеди-младши, са в унисон с настоящите изисквания в храненето, те засягат доста по-висок прием на протеини, каза тя. Ако досега се препоръчваха 0,8 – 1 грам към килограм тегло, то сега в САЩ вече са въведени 1,2-1,6 грама на килограм телго, обясни лекарят.
Препоръката за прием на пълномаслени продукти е много правилна, защото те са много богати на калций, като така се прави профилактика на някои заболявания, допълни тя. И подчерта, че Витамин D също е много важен.
Д-р Стоянова коментира още инжекциите за отслабване. Тя посочи, че тези медикаменти имат своето място в медицината относно затлъстяването и наднорменото тегло и са в препоръките за лечение на въпросните заболявания. Но допълни, че има критерии, които трябва да бъдат покрити, за да бъдат изписани тези инжекции. "Има индикации и контраиндикации при изписването им. Всеки един човек, който е решил да отслабва по този начин - трябва да се прегледа при ендокринолог", категорична бе тя.
Лекарят каза, че профилактичният преглед при ендокринолог е важен за здравето.
