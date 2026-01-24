ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Лекар: Всеки, който е решил да отслабва по този начин, трябва да се прегледа
Автор: ИА Фокус 15:00Коментари (0)1471
© NOVA
За отслабването като мисия невъзможна, стреса като основен рисков фактор за различни заболявания и дълголетието като постижима цел, говори ендокринологът д-р Райна Стоянова пред NOVA.

Новите американски препоръки за хранене, одобрени от Робърт Кенеди-младши, са в унисон с настоящите изисквания в храненето, те засягат доста по-висок прием на протеини, каза тя. Ако досега се препоръчваха 0,8 – 1 грам към килограм тегло, то сега в САЩ вече са въведени 1,2-1,6 грама на килограм телго, обясни лекарят.

Препоръката за прием на пълномаслени продукти е много правилна, защото те са много богати на калций, като така се прави профилактика на някои заболявания, допълни тя. И подчерта, че Витамин D също е много важен.

Д-р Стоянова коментира още инжекциите за отслабване. Тя посочи, че тези медикаменти имат своето място в медицината относно затлъстяването и наднорменото тегло и са в препоръките за лечение на въпросните заболявания. Но допълни, че има критерии, които трябва да бъдат покрити, за да бъдат изписани тези инжекции. "Има индикации и контраиндикации при изписването им. Всеки един човек, който е решил да отслабва по този начин - трябва да се прегледа при ендокринолог", категорична бе тя.

Лекарят каза, че профилактичният преглед при ендокринолог е важен за здравето.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в кино...
13:56 / 24.01.2026
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие: Обичах съпруга с...
13:20 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
Журналистът Марина Стоименова – горда майка на многоезично дете
10:17 / 24.01.2026
Родена е на днешната дата в Мездра, убиват приятеля й пред очите ...
08:29 / 24.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026 година
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Президентска партия
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: