Лейди Гага каза дали е хермафродит

© Феновете на Лейди Гага добре знаят, че от дълги години се носи слух, че тя всъщност не е жена, а е хермафродит. Не е ясно точно кога и откъде тръгнаха тези спекулации, но певицата безброй пъти е чувала в интервюта въпроси относно този слух и е била поощрявана да ги коментира. Винаги досега обаче Лейди Гага, за която стана ясно, че се е сгодила тайно, е отговаряла завоалирано, иронично и дори провокативно, но без да дава конкретни обяснения дали действително притежава мъжки полов орган.



Ето какво казва Лейди Гага в разговор с Бил Гейтс за поредицата "What’s Next? The Future with Bill Gates": "Когато бях в 20-те си години, имаше слух, че всъщност съм мъж. Обикалях по целия свят, правех турнета, за да промотирам песните си и почти на всяко интервю, което давах, понеже имаше снимка в интернет, която беше манипулирана, ме питаха "Има слух, че сте мъж. Как ще го коментирате?". Причината, че не отговарях на този въпрос е, че не се чувствах жертва на тази лъжа. Но се замислих какво ще се случи, ако някое дете е обвинено за същото и аз, като публична фигура, изпитвам срам от това нещо?



Това, което искам да кажа, е, че съм изпадала в ситуации, в които опровергаването на даден слух не е било в интереса и не е било за добро за други хора. И в този случай се опитвах да съм провокативна. Опитвах се да използвам грешната информация, за да създам друга гледна точка.



Хората смятат, че някой като мен, който е изпълнител, по време на изявите си не е истински. Но за мен именно тогава са най-истинските моменти. Това е много по-реално от всички слухове около мен, измислени за повече кликове."