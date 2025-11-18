ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Легендарен певец съобщи лоша новина за себе си
"Имам само 30% зрение“, каза той. "Няма да става по-добре. Животът е доста мистериозен така. Най-трудното е да работя на лаптопа си. Не мога да видя нищо на екрана, освен ако не използвам периферното си зрение – виждам редовете, като ги гледам настрани. Но човек намира начин. Адаптира се. Забавно е това с остаряването“.
На въпроса как вижда бъдещето си като певец, той отговори: "Мисля, че ако загубя енергията си, ще спра. Не искам да се излагам или да карам хората да се срамуват от мен. Не сме далеч от това. Прокрадва се в теб, дори да не го усещаш“.
Deep Purple направиха серия концерти през 2024 г., а през 2026 г., са планирали европейско турне през юни и юли. Иън Гилън е най-дълго заемалият поста на вокалист на групата. Той идва на мястото на оригиналния певец Род Евънс през 1969 г., като напуска и се връща в групата на два пъти – последно през 1992 г. и е зад микрофона на Deep Purple повече от 42 години. През 1973 г. на негово място застава Дейвид Ковърдейл, който напуска през 1976 г. за да основе Whitesnake. 74-годишният Ковърдейл съобщи миналата седмица, че се пенсионира.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Наша красива актриса, чийто баща е министър, стана майка за първи...
20:04 / 17.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
18:30 / 17.11.2025
Любител на морето се изкъпа на плажа в Приморско
17:50 / 17.11.2025
10 доказани съвета за намаляване на риска от диабет
15:46 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS