Легендарен певец съобщи лоша новина за себе си

© Фронтменът на Deep Purple, Иън Гилън, разкри пред списание Uncut, че не е сигурен колко още ще може да продължи работата си.



"Имам само 30% зрение“, каза той. "Няма да става по-добре. Животът е доста мистериозен така. Най-трудното е да работя на лаптопа си. Не мога да видя нищо на екрана, освен ако не използвам периферното си зрение – виждам редовете, като ги гледам настрани. Но човек намира начин. Адаптира се. Забавно е това с остаряването“.



На въпроса как вижда бъдещето си като певец, той отговори: "Мисля, че ако загубя енергията си, ще спра. Не искам да се излагам или да карам хората да се срамуват от мен. Не сме далеч от това. Прокрадва се в теб, дори да не го усещаш“.



Deep Purple направиха серия концерти през 2024 г., а през 2026 г., са планирали европейско турне през юни и юли. Иън Гилън е най-дълго заемалият поста на вокалист на групата. Той идва на мястото на оригиналния певец Род Евънс през 1969 г., като напуска и се връща в групата на два пъти – последно през 1992 г. и е зад микрофона на Deep Purple повече от 42 години. През 1973 г. на негово място застава Дейвид Ковърдейл, който напуска през 1976 г. за да основе Whitesnake. 74-годишният Ковърдейл съобщи миналата седмица, че се пенсионира.