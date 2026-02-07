Кулинарката Мариела Нордел: А, ако се окаже корумпиран сдуханяк?

© NOVA За пореден път Мариела Нордел използва социалнатамрежа, за да изкаже мнението си, видя Plovdiv24.bg. Актуалният коментар на кулинарката е насочен към победата на Давид в "Черешката на тортата", а критиката й е безпощадна:



В България има два лафа, които в този случай перфектно ще изразят що е то "фюжън" кухня - "Изпаднал германец" и "Лъжливото овчарче".



Големият брат съм го признала! Няма по-голям майстор на полу-истините, манипулациите и захаросаните клишета. Брадарът замеси, забърка, че и превтаса историята за бедното германско дете, отгледано от българската му баба, с лебец, и Витошка бистра водица. Публиката се умиляваше и снизходително подсмихваше на побългарените немски брътвежи на кльощавия берлински тийнейджър с мустак на австрийски начинаещ националзоциал от Мюнхенския период, и на косматите му крачета, обути в сандалки с къси, бели чорапки (класически старт пакет на всяко уважаващо себе си швабско мъжко клише). Точно това клише - образът на Изпаднал германец, спечели на Давидчо голямата награда в битката с българския зрител Голиат.



Но, както казва мъдрият ни народ, "и най-изпадналият прусак си е малко прост". Грешката на кандидат хлебарчето беше да кани съквартирантите във Владайския си палат. Въпреки, че германският Андрешко успешно фюджинира две противоположни техники (на предизвикване съжаление в Брадъра и на показността в Черешата), които му позволиха на два пъти да спечели, в България има и друга приказка - за лъжливото овчарче! Да не се окаже, че третият път, като викне "вълк", селото да не му се върже повече....



Заслужаваше ли лъжливото овчарче, което умишлено даваше занижени оценки, плакета?



Моето мнение е, че най-добре представилият се участник беше единствената жена в компанията - кюстендилската актриса.



Когато Мерлин Монро предложила на Айнщайн да се оженят, му изтъкнала предимството, че децата им щели да са красиви като нея и умни като него. Ученът учтиво отхвърлил офертата с контра-аргумента, че може да излезе и обратната комбинация. Добре е да си го припомним, когато се надаме, че фюжънът между българи и германци, ще създаде отроче честно, но артистично! А, ако се окаже корумпиран сдуханяк?







