Крисия скочи на журито за Евровизия

© Крисия, която спечели сърцата на Европа на детската Евровизия през 2014 г., коментира тазгодишната национална селекция за големия конкурс.



В интервю за БНТ, в рамките на "Денят започва с Георги Любенов", тя сподели балансирана, но ясно формулирана позиция по отношение на избора на песен, ролята на артистите и гласа на публиката.



"Това е гласът на публиката. Уважавам всеки един артист, който вчера беше на сцената.“



Крисия подчерта, че за успех на сцената на Евровизия не е достатъчен само добрият вокал.



"За "Евровизия" ти трябва харизма. Не е нужно да пречупваш себе си, а да се откриеш и да направиш нещо от сърце.“



Попитана кого би изпратила да представя България във Виена, Крисия бе дипломатична: "Не мога да кажа кой трябва да отиде, защото всеки артист е различен и много смел.“



Певицата акцентира и върху значението на правилния музикален избор: "Избирането на песента е 50 процента от цялата подготовка за конкурса.“



Въпреки уважението си към журито, Крисия не скри, че има резерви към част от техните коментари: "Уважавам всеки един от журито, но не съм съгласна с някои неща, които казаха.“



С думите си Крисия още веднъж припомни, че пътят към Евровизия не е просто шоу, а сложен и отговорен процес, който изисква артистизъм, автентичност и силна връзка с публиката.