Константин Кацаров за Азис: Мъжът с изкуствениия бюст би продал всичко свое свято за слава и пари
"За мен Фреди Меркюри е един шизофреник, който подскача вика и крещи едни високи тонове без причина на сцената. Аз имам бекграунд и мога да си кажа моето мнение", каза Азис
В публикация в страницата си в социални мрежи Кацаров нарече Азис "ром с изкуствени гърди“ и коментира:
"Фреди Меркюри е единственият певец в света, за когото през живота си не съм чул нито една лоша дума. Дори и от хора със сериозни психически разстройства. "Гейът", пеещ чалга, обаче ме опроверга. Нарече вокалния и музикален колос ‚шизофреник".“
Кацаров допълни, че коментарите на Азис го отблъскват, като подчертава:
"Бях забравил защо така силно ме отблъсква този мъж с лишена от ориентация сексуалност, но той в понеделник ми го припомни. Човекът, който стана популярен благодарение на пиянството на един народ, благодарение на роклите си и няколко пластични хирурзи. За слава и пари би продал всичко свое свято, не само интимните си предпочитания“
Според музиканта, изказването на Азис отразява наглостта и безочливостта на публични личности с нетрадиционна сексуална ориентация, която кара "хетеросексуалните“ да се чувстват неудобно.
Кацаров също коментира реакциите на други изпълнители, като заяви:
"Алекс Раева и Хилда Казасян също могат да разкажат нещо за загубата на девствеността си, но не го правят и аз ги приветствам за това.“
В публикацията си Кацаров сподели, че като малък се е срамувал от песен, посветена на Азис, но вече не изпитва същото чувство:
"Като малък изпях една песен, от което много се срамувах - "Песен за Азис". Вече не толкова.“
Още по темата
Една "повикана душа" и предсказанието, което промени живота на Весела Бабинова и Владо Зомбори
11 трилиона долара повече. Тя е единствената жена в историята, по-богата от най-мощните милиардери днес
Край на навика "40 градуса": Защо преплащаме за ток и кога горещата вода е наистина необходима?
Цънцарова за отстраняването си от bTV: Eдин отговор, който ми се стори правдоподобен, е "уволнена от кочината"
