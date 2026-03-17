Пловдивският автор и музикант Константин Кацаров разкритикува поп фолк певеца Азис след последното му участие в предаването "Като две капки вода“, в което изпълнителят заяви, че не харесва Фреди Меркюри."За мен Фреди Меркюри е един шизофреник, който подскача вика и крещи едни високи тонове без причина на сцената. Аз имам бекграунд и мога да си кажа моето мнение", каза АзисВ публикация в страницата си в социални мрежи Кацаров нарече Азис "ром с изкуствени гърди“ и коментира:"Фреди Меркюри е единственият певец в света, за когото през живота си не съм чул нито една лоша дума. Дори и от хора със сериозни психически разстройства. "Гейът", пеещ чалга, обаче ме опроверга. Нарече вокалния и музикален колос ‚шизофреник".“Кацаров допълни, че коментарите на Азис го отблъскват, като подчертава:"Бях забравил защо така силно ме отблъсква този мъж с лишена от ориентация сексуалност, но той в понеделник ми го припомни. Човекът, който стана популярен благодарение на пиянството на един народ, благодарение на роклите си и няколко пластични хирурзи. За слава и пари би продал всичко свое свято, не само интимните си предпочитания“Според музиканта, изказването на Азис отразява наглостта и безочливостта на публични личности с нетрадиционна сексуална ориентация, която кара "хетеросексуалните“ да се чувстват неудобно.Кацаров също коментира реакциите на други изпълнители, като заяви:"Алекс Раева и Хилда Казасян също могат да разкажат нещо за загубата на девствеността си, но не го правят и аз ги приветствам за това.“В публикацията си Кацаров сподели, че като малък се е срамувал от песен, посветена на Азис, но вече не изпитва същото чувство:"Като малък изпях една песен, от което много се срамувах - "Песен за Азис". Вече не толкова.“