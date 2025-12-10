Комшиите въвеждат нови правила за кафенетата и ресторантите

© Министерството на търговията на Турция предприе мерки срещу прекомерните такси "обслужване“ и "маса“ в кафенетата и ресторантите, които удрят по джоба на потребителите. Подготвен е нов проект на наредба, за да се сложи край на споровете относно сметките. Тези такси вече няма да бъдат допускани върху касовите бележки, пише турското издание GZT.



Наскоро допълнителните такси, добавени към сметките в много кафенета и ресторанти, особено в Истанбул, предизвикаха критики от гражданите. След увеличаване на оплакванията срещу фирми, изискващи задължителни такси, вариращи от 20 до 50 лири под името "такса за маса“, Министерството на търговията предприе действия.



Министерството преди това беше въвело регламент, базиран на потребителски заявки, който правеше задължително показването на ценови листи на входовете и на масите. Съгласно този регламент, можеха да се изискват елементи като "такси за обслужване“ при условие, че са ясно посочени в списъка. Въпреки това, фирмите, които злоупотребяват с тази система, като добавят такси, надвишаващи основните разходи за обслужване, като например "такса на човек за маса“, наложиха нов регламент.



Новият проект за регламент относно цените изяснява правилата. Според проекта, потребителите вече няма да бъдат таксувани с допълнителни такси, наречени "такса за обслужване“ или "такса за маса“. Клиентите ще плащат само за храната и напитките, които са поръчали на касата.



С новия регламент задължителните такси за обслужване ще бъдат премахнати, а бакшишите ще се основават изцяло на принципа на "доброволност“. Плащанията, различни от цената на поръчаните продукти, ще бъдат оставени на преценка на клиента.