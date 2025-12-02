ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Колекционер плати 30 млн. долара за яйце
"Зимното яйце", както е известно заради дизайна си, е смятано за едно от най-изящните творения на Фаберже. Аукционната къща "Кристис“ съобщи, че то е едно от седемте разкошни яйцевидни произведения на изкуството, запазени в частни ръце.
"Зимното яйце" е с височина 10 сантиметра и е изработено от фино резбован планински кристал. Покрито е с деликатни мотиви на снежинки от платина и допълнени с 4500 малки диаманта. Яйцето се отваря, за да разкрие пред погледа подвижна малка кошничка с инкрустирани кварцови цветя, символизиращи пролетта.
То е едното от само две подобни произведения, създадени от дизайнерката Алма Пихл. Поръчано е от цар Николай Втори за майка му - императрица Мария Фьодоровна, като великденски подарък, поднесен през 1913 г. Другото яйце на Пихл е собственост на британското кралско семейство.
Царската династия Романови управлява Русия близо 300 години, докато не е свалена от власт по време на Руската революция през 1917 г. Николай Втори и семейството му са екзекутирани през 1918 г.
Продадено от комунистическата власт на лондонски търговец през 20-те години на миналия век, яйцето сменя собственика си още няколко пъти. Смятало се е за изгубено две десетилетия, докато не е продадено на търг от "Кристис“ през 1994 г. за повече от 5,6 милиона долара.
Яйцето отново е продадено през 2002 г. за 9,6 милиона долара. Сега то надминa рекордните 18,5 милиона долара, платени на търг на аукционната къща през 2007 г. за друго яйце на Фаберже, създадено за банкерското семейство Ротшилд. В света има 43 оцелели императорски яйца на Фаберже, повечето от които са в музеи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Сватбата, която ги раздели и тя проля крокодилски сълзи
19:35 / 02.12.2025
Деси Стоянова: Всеки може сам да си прави изводите
15:41 / 02.12.2025
"Револют" пуска нова функция
14:41 / 02.12.2025
Изпълнителката на най-популярната българска песен днес става на 7...
14:13 / 02.12.2025
Кардиолог: Зимата е сезонът на инфарктите и инсултите
11:42 / 02.12.2025
Ники Михайлов: Показвала си ми какво е "да си на ръба между живот...
09:28 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS