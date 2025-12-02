ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Колекционер плати 30 млн. долара за яйце
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:21Коментари (0)0
© БТА
Скъпоценно яйце Фаберже, изработено за руското царско семейство, беше продадено на търг в Лондон за рекордните 30 милиона долара. 

"Зимното яйце", както е известно заради дизайна си, е смятано за едно от най-изящните творения на Фаберже. Аукционната къща "Кристис“ съобщи, че то е едно от седемте разкошни яйцевидни произведения на изкуството, запазени в частни ръце. 

"Зимното яйце" е с височина 10 сантиметра и е изработено от фино резбован планински кристал. Покрито е с деликатни мотиви на снежинки от платина и допълнени с 4500 малки диаманта. Яйцето се отваря, за да разкрие пред погледа подвижна малка кошничка с инкрустирани кварцови цветя, символизиращи пролетта.

То е едното от само две подобни произведения, създадени от дизайнерката Алма Пихл. Поръчано е от цар Николай Втори за майка му - императрица Мария Фьодоровна, като великденски подарък, поднесен през 1913 г. Другото яйце на Пихл е собственост на британското кралско семейство.

Царската династия Романови управлява Русия близо 300 години, докато не е свалена от власт по време на Руската революция през 1917 г. Николай Втори и семейството му са екзекутирани през 1918 г.

Продадено от комунистическата власт на лондонски търговец през 20-те години на миналия век, яйцето сменя собственика си още няколко пъти. Смятало се е за изгубено две десетилетия, докато не е продадено на търг от "Кристис“ през 1994 г. за повече от 5,6 милиона долара.

Яйцето отново е продадено през 2002 г. за 9,6 милиона долара. Сега то надминa рекордните 18,5 милиона долара, платени на търг на аукционната къща през 2007 г. за друго яйце на Фаберже, създадено за банкерското семейство Ротшилд. В света има 43 оцелели императорски яйца на Фаберже, повечето от които са в музеи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Сватбата, която ги раздели и тя проля крокодилски сълзи
19:35 / 02.12.2025
Деси Стоянова: Всеки може сам да си прави изводите
15:41 / 02.12.2025
"Револют" пуска нова функция
14:41 / 02.12.2025
Изпълнителката на най-популярната българска песен днес става на 7...
14:13 / 02.12.2025
Кардиолог: Зимата е сезонът на инфарктите и инсултите
11:42 / 02.12.2025
Ники Михайлов: Показвала си ми какво е "да си на ръба между живот...
09:28 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
20:24 / 30.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Протести срещу Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: