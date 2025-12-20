ИЗПРАТИ НОВИНА
Коледно чудо: Сдобряват се
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:19
©
Очаква се Бруклин да прекара Коледа със съпругата си актриса Никола Пелц и нейните родители в обширния им комплекс в Маями, докато сър Дейвид, съпругата му Виктория и останалите им три деца ще празнуват заедно в Обединеното кралство.

20-годишният Круз за пореден път опита да се свърже с по-големия си брат Бруклин, като сподели сладка снимка на тримата, заедно с брат им Ромео, на плажа в Бразилия. Малко преди това най-малкият син на футболната легенда сподели и селфи на Бруклин като дете, позиращо до Христос Спасителя.   

Круз прави трети опит да възстанови връзката си с отчуждения си брат за толкова седмици, като преди това сподели снимка на себе си, Бруклин, Ромео и баща им по време на почивка през 2021 г. с придружаващия я надпис: "Обичам ви, момчета“.

Това е първият път, откакто семейната вражда се задълбочи, в който Круз споделя снимка на брат си в социалните мрежи.

Дейвид и Виктория са в центъра на разрастващата се семейна вражда, която доведе до отсъствието на Бруклин и съпругата му Никола от всички ключови събития на семейството му през последната година - сред които и честването на 50-ия рожден ден на сър Дейвид и неотдавнашното му встъпване в длъжност. Източници, близки до семейството, казват, че отсъствието на най-големия им син "взема своето“, особено след като той пропусна да гледа как спортистът получава рицарското си звание и как неговият американски футболен франчайз Интер Маями печели титлата в MLS.  

В евентуален опит за помирение, сър Дейвид изглежда също се е опитал да се свърже с Бруклин чрез социалните мрежи, като споделил снимка от миналото със синовете си. 

Бившият футболист сподели в Instagram снимка на себе си, Виктория, Ромео, Круз и Харпър, на която празнуват титлата си в MLS в Маями тази година, но в публикацията беше включена и снимка от миналото на Дейвид с Бруклин, Ромео и Круз, след като спечели същата купа като играч с LA Galaxy през 2011 и 2012 г. 

Бабата на Бруклин, Джаки, намекна, че много иска той да се прибере у дома по време на празниците, като публично сподели снимка на неговия персонализиран чорап, висящ от камината ѝ.  Виктория сподели видеоклип на празничната украса на майка си, подредена върху каменна камина в хола.

Закачени над огнището, личат еднакви червени чорапи за Бруклин, Ромео, Круз и Харпър, редом до многобройните им братовчеди - сред които Либърти, Талула, Финли и Куинси, четирите деца, които по-малката сестра на Виктория, Луиз, споделя с бившия си съпруг, Дарън Флъд. 

Приятели на семейство Бекъм казват, че Джаки - и майката на сър Дейвид, Сандра - са "много тъжни“ от раздялата, която означава, че вече не се виждат, а досега винаги са били много близки.

"Дейвид и Виктория се примиряват с липсата на Бруклин , тъжни са, но трябва да го приемат. Но това са бабите. Те обожават Бруклин, бяха толкова, толкова близки с него. Той ги обичаше толкова много, всъщност ги обожаваше, но сега не го виждат“, казва източник, запознат с конфликта.

Напрежението достигна кулминацията си през май, когато той и Никола пропуснаха 50-годишнината на баща му, а Круз и Ромео спряха да следват профила му в Instagram, преди двойката да поднови брачните си обети, без да информира или покани някого от семейството му.

Двойката отсъстваше и когато Виктория празнуваше старта на документалния си сериал в Netflix с членове на семейството през октомври.


