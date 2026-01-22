ЗАРЕЖДАНЕ...
|Който веднъж ги опита, остава изумен от невероятния им вкус и завинаги техен фен
Станимашките сармички са запазената марка на Асеновград и разнасят славата на града по целия свят. Който веднъж ги опита, остава изумен от невероятния им вкус и завинаги техен фен. Мънички, ароматни и вкусни, сармичките са най-доброто мезе за хубавото асеновградско вино. Затова конкурсът се провежда всяка година в рамките на празниците на виното в Асеновград.
Началото на кулинарното състезание ще бъде поставено на 31.01.26 г. (събота) от 12:00 ч. в ресторант "Тейсти". Желаещите да участват трябва да се запишат предварително на телефон 0331 6 21 61. Сармичките следва да бъдат поднесени и аранжирани в подходящ съд и предоставени в ресторанта от 11:30 ч. до 12:00 ч. на 31-ви януари.
Критерии и регламент. Победители ще станат най-вкусните, мънички и естетично поднесени сармички. Кандидатите участват с чиния зелеви или лозови сарми, аранжирани по собствена преценка. Награждаването ще се проведе в същия ден от 13:00 ч. Участниците ще се състезават в 2 категории - лозови и зелеви сарми.
Награди за зелеви сарми: I място - 30 евро; II място - 20 евро; III място - 10 евро. Награди за лозови сарми: I място – 20 евро; II място – 15 евро; III място – 10 евро. Ще бъдат връчени и 2 поощрителни награди по 10 евро. На участниците ще се заплатят вложените продукти.
В конкурса не могат да се включват заведения за хранене, а само домакини (жени и мъже), които са приготвили сармите сами в домашни условия.
