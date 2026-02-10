ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Кой трябва да плати сметката в заведение?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:06 / 10.02.2026Коментари (0)263
©
Вкусна храна, приятна обстановка, интересни събеседници - всичко това предполага чудесно изкарване на ресторант. Изникват обаче въпроси свързани с поведението и етикета там, които могат да ни поставят в неловка ситуация. Но има някои основни правила, които ще ни спасят от конфузната ситуация.

Добрият етикет и обноски са нещо, което може да се усвои дори да не ви предстои представяне във Версайския дворец. "Le bon ton" e термин, който се използва от английското висше общество в началото на 19 век като определение за добра и елегантната форма за стил и начин на живот. Никой не се е родил научен, но всеки може да стане номер едно. А докато се учите, най-важното е да не се паникьосвате и да избягвате неловките моменти. Най-лесно е просто да наблюдавате какво правят околните. А също - да продължите да четете тази статия. 

Къде се поставя дамската чанта, ако сте на ресторант

Дамската чанта както и телефонът са едни от аксесоарите, които дамите ползват непрекъснато. Къде обаче е тяхното място, когато става дума за обяд или вечеря в ресторант. По етикет чантата би следвало да се държи:

-зад гърба

-на облегалката на стола

-на земята

В България много от хората се въздържат да оставят чантата си на земята, първо от хигиенни съображения, второ - заради суеверие. Според народното поверие, ако чанта бъде оставена на земята, това е на бедност. 

Как се отпива от чаша, ако сте с червило

Дамите да избягват да слагат червило, непосредствено преди хранене. Това е едно от правилата, с които дамите, които държат на красотата си, е добре да се съобразят, когато посещават ресторант. Добрият външен вид не е непременно засилено подчертания - с ярко червило, големи бижута и бурен смях на масата. Елегантната визия и добрите обноски в такава ситуация ще бъдат най-добрите ви приятели. 

Експертите по етикет препоръчват преди да отпиете от чашата, леко да забършете крайчеца на устните си. Това важи особено за дамите с червило. Не е добре то да остава по салфетката, затова не се минава по цялата уста, а се фиксират само краищата й. 

Кой плаща сметката в заведение?

Темата е широко дискутирана и повдига много въпроси. Извън феминизма и погрешните схващания, като това, че плаща по-богатият, истината отново е в обноските и етикета. Всъщност плаща този, който е отправил поканата за обяд или вечеря, пише Ladyzone.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Д-р Томова с интересни факти за китайската Нова година
22:27 / 10.02.2026
Рожденият ден на Христо Стоичков - празник за чудо и приказ
16:17 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026
Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
08:10 / 10.02.2026
Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, кой...
17:35 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Три трупа са открити в хижа
Земетресения в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: