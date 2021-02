Кои са любимите онлайн ротативки на българския любител на игрите?

© В света на слот машините можем да открием най-различни и впечатляващи предложения, радващи се на красива графика, плавна анимация и известна логика. Освен това не трябва да забравяме, че тези игри нямат някаква особена стратегия, те оперират изцяло на шанса и освен конкретните успехи, така и самият джакпот. Благодарение на разнообразието и възможностите, които присъстват в тази платформа, спокойно можем да забележим, че има интересно разнообразие при избора на любима ротативка. Кои обаче са фаворитите на почитателите на риска. Изборът може да ви изненада, но вкусът на потребителите е винаги от особено значение, ето какво предпочитат те:



Едно предпочитано и особено красиво предложение е Age of Gods: Gods of Storm. Дори и да звучи особено агресивно, тук ще трябва да се срещнем с различни божества, разположени на 5 барабана. Играта се радва на сериозен интерес и трупа прогресивен джакпот, докато играчът има шанс да инкасира печалба от около 25 печеливши линии. Самата игра предлага печалби, но според анализаторите е щедра и на безплатни врътки, които идват с помощта на по-специални символи. При всяка поява на буря от Зевс, може да добавите по едно безплатно завъртане.



Не всеки почитател предпочита сложните символи, които присъстват в дадена игра. Мнозина просто искат малко по-леко предложение, което няма да използва символи, а скъпоценни камъни. Точно по тази причина и 40 Treasures ще използва именно тези възможности. Ще открием, че играта използва обикновени символи, радва се на добри цветове, а много критици заявяват, че това предложение е най-вероятно една от вечните класики във времето, когато слот машините бяха екзотика в реалните казина. Можем спокойно да проверим късмета си с помощта на безплатни ротативки в платформата на Betenemy. Професионалните анализатори дават тази опция за всеки почитател, който иска да натрупа малко опит или просто да се позабавлява. Не е необходима регистрация, поради простата причина, че няма нито залози, нито печалби. Що се отнася до кралските съкровища, ще открием, че те идват с помощта на цели 40 печеливши линии.



Както знаем, все повече почитатели предпочитат леките и приятни предложения, които позволяват не само да проверим късмета си, но и да се порадваме на цветната еуфория, която се предлага от платформата на 40 Super Hot. Присъстват около 40 печеливши линии. Някои от най-слабите елементи идват под формата на черешки, лимони и портокали и генерират печалба от 2000 монети. Пъпешите и сливите могат да удвоят тази печалба, докато гроздето е особено желано, защото утроява печалбата. Присъстват и различни бонус елементи, които могат да помогнат за още по-сериозните предизвикателства и като цяло можем да сме сигурни, че точно това предложение е предпочитано, защото идва с ясни правила и точно това я прави един от предпочитаните избори.



Блестящата корона или така наречената Shining Crown слот машина предоставя един много интересен микс от всичко. Първо ще видим добре познатите плодове, които могат да достигнат награда от близо 100 000 монети, а освен това около символите на барабаните ще открием корона, звезди, доларови знаци, джакпот символи и още много други. Тази корона е особено щедра, разполага с 5 барабана и предлагани около 3 символа на екрана, което ни дава около 10 печеливши линии. Различните комбинации предоставят и разнообразни печалби, като при всички положения можем да останем очаровани от възможностите. Експертите също така подчертават, че е доста добре разработена за всички видове мобилни устройства, което също е плюс.



Едно интересно и доста забавно предложение е играта Going Nuts. Ако си спомняте катерицата от "Ледена епоха", тази тук изобщо не е по-различна и даже напротив, смята се за особено успешна. Получаваме 30 печеливши линии от 5 барабана, радваме се на познати символи от картите за игра, но освен това ще видим и някои интересни рошави катерици, които да препускат по екрана. Все пак и самото заглавие се нарича "Отивам за лешници" и най-вероятно точно това ще се случва на екрана. Ако търсите доброто настроение, може да се възползвате точно от тази игра, която освен всичко също разполага и със сериозен прогресивен джакпот.