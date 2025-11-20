© виж галерията Олимпийският, трикратен световен и трикратен европейски шампион Карлос Насар сам организирал пищното тържество за рождения ден на баба си, което се състоя преди дни.



"Празникът беше много специален - аз навърших 70 години, а и най-после се събра фамилията ми, което не се беше случвало много отдавна", разказа Мая Цонева.



"Целият български народ се радва на Карлос. Чаках този момент - целият ми род да се срещне с него. Той винаги е много ангажиран и срещите с нас са малко и кратки".



Именно Насар държал партито в чест на баба му да е бляскаво, емоционално и запомнящо се.



"Инициаторът беше той, всичко беше подготвил. Пожела да отпразнуваме така - по-шумно“, споделя Мая. Гостите били изненадани с виртуозни танци на фолклорна формация от Плевен. Мая Цонева признава, че се е почувствала истински разчувствана от вниманието на внука си.



Самият той сподели в социалните мрежи снимки от тържеството на любимата си баба и написа:



"Днес празнуваме не просто рожден ден, а цял живот, изпълнен с любов, доброта и мъдрост. Честит юбилей на една специална жена в живота ми, моята баба Мая! Благодаря ти за всичко, което си ми дала, за обичта, грижата и топлината, която умееш да даваш. Обичам те безкрайно!"



Гостите на партито не пропуснаха да отбележат и колко младолика е рожденичката. На 70 години тя изглежда забележително добре, а самата тя отговаря на въпроса каква е тайната:



"Никаква тайна, освен Господ. Вярвам в Бог, той ми дава тази благодат - способността да преминавам през всички трудности в живота си с неговата помощ. Това ми дава и физически, и духовни сили.



И ще цитирам стих от Библията — Бог казва, че ще бъдем като дърво, посадено край потоци води. което дава плода си на времето си. Тези, които са близко до Бога. които се наслаждават на неговото присъствие. Така че тайната е Бог, Исус Христос“.



Голямата новина от празника обаче беше появата на приятелката на Карлос - Александра Костадинова, която шампионът представи официално на цялата рода. За нея той казва:



"Разбрах, че тя е жената, когато започна да прави саможертви“. Баба Мая останала очарована от Александра. "Харесвам момичето. Дори в медиите писаха колко е красива, но важна е и вътрешната красота, която тя излъчва. Щом внукът ми си я е избрал, дай Боже, ако решат да бъдат заедно, да бъдат завинаги“, казва тя.



Майката на Карлос - Поля Иванова, също разказа колко топло е било посрещането на младата двойка. Според нея синът й искал близките му да опознаят момичето, което е до него. А надява се скоро да прегръща внуци.



"Това е моята мечта, да ги видя задомени, да ги видя щастливи, отговорни, съпрузи. Разбира се, за всяка майка това е мечта.“



На въпрос мечтае ли Карлос да я направи скоро прабаба, Мая казва, че той още е млад и има време за всичко, пише "Ретро".