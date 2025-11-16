Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн дори и за всичките пари на света

© Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар даде едно от най-личните си и откровени интервюта пред Мон Дьо в "Събуди се“, в което говори за пътя си, раните от миналото, отношенията с баща си, конфликта с федерацията и предложенията от чужбина.



Насар започна с тежкото си детство, което според него го е формирало като човек.



"Истинският Карлос Насар се роди в голямо неразбирателство между родители. Наложи ми се да порасна по-рано, за да си спестя болка“, разказа той.



Спортистът признава, че отношенията с баща му дълги години са били източник на емоционален товар: "Започнах да изпитвам гняв към него. Отне ми три години да му простя“.



Насар говори с уважение за майка си, като подчертава нейната роля в живота си: "Майка ми винаги е искала най-доброто за нас. Нейната доброта е сляпа — това е качество, което малко хора имат“.



Спортистът разкрива и необичайния си ментален подход към състезанията: "Когато изляза на подиума, виждам детето в мен в публиката. Според него този вътрешен образ го мотивира да надскочи границите си: "Когато изпусна опит, нож ми се забива в сърцето, защото детето е направило всичко.“



Централна тема в участието му беше покойният му треньор Илиян Илиев.



"Още когато бях дете, ми казваше, че ще стана световен шампион. Смъртта му е тежка лична загуба. Бях последният човек, с когото говори по телефона. Ужасна болка“, сподели той.



Шампионът коментира и възстановяването след тежката контузия преди Олимпийските игри в Париж.



"Докторите казаха, че девет месеца няма да мога да ходя. Възстановяването обаче дойде неочаквано бързо. По чудо започнах да ходя след два месеца“.



Едно от най-категоричните му изказвания беше критиката към Българската федерация по вдигане на тежести.



"Вместо спокойствие получавам само неприятности. В договорите имаше хиляди глоби. От думите на Стефан Ботев зависи дали ще остана в България“, обяви Насар.



Шампионът потвърди, че е получавал изключително високи оферти от чужбина за смяна на спортното гражданство.



"Най-голямата сума е около два милиона долара годишно. Въпреки това позицията ми остава твърда. Аз съм българин. Няма да слушам друг химн за никакви пари“.



Насар коментира и личния си живот, включително връзката си с волейболистката Александра Костадинова. "Разбрах, че тя е жената, когато започна да прави саможертви“, разкри спортистът.



Насар очерта амбициите си за следващата Олимпиада: "Амбицията ме движи. Искам да правя неща, които не са правени“. На въпрос дали силните мъже плачат, той отговори откровено: "Случвало ми се е“.



