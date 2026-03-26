Венцислав Ангелов – "Чикагото“, кандидат за депутат, предизвика бурни реакции по време на участието си в предаването на БНТ.



Той се появи с корона от тръни на главата и завърши своето участие с шокиращ жест - скъса герба на България.



Водещата Поли Христова трудно успяваше да удържи неадекватните му изблици.



"Благословена вечер на всички. На целия народ, който жадува за истината. Тази истина, която ще ни направи свободни човеци“, заявяваше Ангелов.



Той обяви, че всеки човек трябва да носи "трънния венец“, като символ на живота в името на истината, и призна, че това са осмите поред избори, в които участва. Към водещата Ангелов добави: "Вие сте много симпатична дама, но ние се виждаме само по време на избори заради цензурата.“



Кандидатът направи и забележка към езика на предаването: "Спрете да използвате думата депутат, а народен представител.“



Ангелов заяви, че първата му задача на власт ще бъде обявяване на извънредно положение и съдебно преследване на "сатанинсти“, които според него изпълняват "плана Ран-ът“ за унищожение на българския народ.



Венцислав Ангелов – "Чикагото“ е осъждан в различни случаи и има съдебни присъди. През 2014 г. Окръжният съд в Русе го осъжда на 6 години затвор за участие в организирана престъпна група и приготовления за международен трафик на наркотици. Впоследствие Върховният касационен съд намалява присъдата на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода.



Ангелов обаче избягва изтърпяване на наказанието, тъй като не е бил открит веднага след влизане в сила на присъдата.



През 2023 г. Русенският районен съд постанови 1.5 години затвор при строг режим за побой над личен лекар и закана за убийство, но впоследствие е оправдан. Има информация, че Ангелов е бил обявяван за издирване заради влязла в сила присъда за трафик на наркотици, която не е изтърпял веднага.