|Калоян и Маги - една неочаквана изненада
Той е резервирал самолетни билети за почивка с много романтика.
От публикуваните в социалните мрежи кадри става ясно, че Маги е силно развълнувана и искрено зарадвана от романтичния жест.
Наскоро двамата участници от риалити формата на влюбените признаха, че имат връзка и са влюбени. Маги беше финалистка в "Ергенът" 3, заедно с Надежда, но тогавашният ерген Алекс си тръгна предварително и не избра нито една от тях, като ги остави сами и доста разочаровани и разплакани.
Калоян, от своя страна, също беше на финала с Габи - в другия вариант на риалитито с многото двойки, но двамата се разделиха след приключването на предаването.
