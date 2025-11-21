ИЗПРАТИ НОВИНА
Какви са стъпките, за да измерим правилно кръвното си налягане?
Автор: Десислава Томева 23:00 / 21.11.2025Коментари (0)198
©
Обикновено в една определена възраст хората се сблъскват с проблеми, свързани с кръвното налягане. Ако до този момент не сте имали проблеми, то наближите ли 50-те ще се наложи да си купите апарат и да следите параметрите. "Фокус" реши да събере препоръките на лекарите, за да не си задавате излишни въпроси.

Измерването на кръвното налягане трябва да се извършва в абсолютен покой. Дори едно изкачване на стълбите повишава сравнително кръвното налягане. Затова изчакайте поне 5 минути, за да се стабилизират стойностите му. Релаксирайте със затворени очи, вдишвайте и издишвайте дълбоко.

Измервайте кръвното налягане поне два пъти на ден, сутрин след ставане от леглото и вечерно време. Препоръчително е това да се случва приблизително по едно и също време на деня.

Кръвното налягане се измерва най-добре в седнало положение в близост до кухненска маса с нормална височина (холните масички не са подходящи). По време на измерването седнете на стола с крака на пода и поставете ръката на масата, така че лакътът ви да е приблизително на нивото на сърцето.

За да получите още по-точни стойности, свалете часовника или други бижута, както и плътно прилепнали по ръката дрехи. Поставете маншета на апарата за кръвно налягане на гола ръка, на 2 см над лакътната гънка.

Не говорете по време на измерването и не движете ръката си.

Добре е, преди измерване на кръвното налягане, пикочният мехур да бъде изпразнен.

Между няколко последователни измервания на кръвното налягане, оставете интервал от 3-4 минути.







