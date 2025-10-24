ИЗПРАТИ НОВИНА
Как смяната на часовото време влияе на съня и здравето ни?
Автор: Росица Чинова 10:22
© Euronews
Всяка есен, когато часовниците се връщат назад, мнозина се радват на "допълнителен час сън". Експертите обаче предупреждават, че промяната не е напълно безобидна, предава Euronews.

Изместването нарушава леко нашия вътрешен биологичен часовник - системата, която регулира съня, хормоните и настроението. "Във всяка клетка има циркаден часовник, но основният е в мозъка и следи светлината и тъмнината. От това зависи колко добре спим и как се чувстваме", обяснява д-р Тимо Партонен от Университета в Хелзинки, Финландия.

Според учените есенната промяна е по-лека от пролетната, защото добавя час към деня, но мнозина не го използват за сън, а просто остават будни по-дълго. Така ефектът се губи. Проучване от 2025 г. на университета "Джон Мурс" в Ливърпул и Оксфордския университет установи, че жените са по-склонни от мъжете да съобщават за повишена тревожност, объркване и стрес в дните след смяната на часовото време, а децата по-трудно спазват рутината си.

По-широките здравни изследвания показват, че честите смени на часовото време могат да носят по-сериозни, дългосрочни рискове.

Дългосрочно честите смени на часовото време се свързват с по-висок риск от инсулт, затлъстяване и сърдечни заболявания. Учени от Stanford Medicine изчисляват, че преминаването към постоянно стандартно часово време може да предотврати стотици хиляди инсулти годишно.

Специалистите напомнят, че най-добрият начин да се адаптираме е да използваме "допълнителния час" за истинска почивка. "Лягайте си навреме и дайте на тялото си шанс да навакса със съня", съветва д-р Партонен.







Статистика: