|Как да разберем дали не препълваме пералнята?
Малкият трик с "педята“
След като сложиш прането в барабана, опитай да вкараш ръката си хоризонтално между дрехите и горната част на барабана.
Ако се побира приблизително една педя разстояние (около 15-20 см), пералнята е заредена оптимално.
Ако мястото е по-малко или ръката не влиза – барабанът е препълнен.
Ако остава твърде много празно пространство – машината е недозаредена и ще похарчи повече вода и енергия.
Този прост трик е универсален и важи за почти всички перални, независимо какъв е техният капацитет на пране.
Прането не се изплаква добре – дрехите нямат пространство да се движат и миещият препарат остава по тях.
Моторът и лагерите се натоварват – това води до по-бързо износване и шумна работа.
Центрофугата не работи както трябва – при претоварване машината често "подскача“ или прекъсва цикъла.
Прането не мирише свежо – това е така, защото влагата и остатъците от препарат остават в тъканите.
Сортирай по материя, не само по цвят
Тежките дрехи изискват повече пространство и време за центрофуга. Пери ги отделно от леки материи като тениски или бельо.
Не тъпчи барабана с хавлии
Хавлиите попиват много вода, стават много тежки и "залепват“ една за друга, пречейки на движението. Зареждай ги до максимум половината от капацитета на машината, пише Ladyzone.
