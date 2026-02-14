ИЗПРАТИ НОВИНА
Известна наша певица се подмладява с крем от щрауси
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:59
©
"Ползвам крем от щраусова мас, който си поръчвам, и околоочен крем“ - това е една от тайните за красота и вечна младост на естрадната легенда Елвира Георгиева, която разкри пред "Телеграф“ самата тя.

Певицата се завръща с две нови песни, а визията й сякаш не се е променила за времето, през което не е радвала почитателите си — цели 20 г. "Не правя нищо специално за лицето си, защото от малка съм с алергична кожа. Разбира се, след като мъжът ми е пластичен хирург, съм си правила неща. Среден долен лифтинг преди 7 години — той ми го направи. Той ми е правил и гърдите. Това е сериозна операция, а лицето е голяма отговорност и стрес. Нямам други допълнителни намеси. Не съм променяла нос или устни. Това, което се вижда, е естествено. Младостта отвътре - детското в мен прозира. Но не си мислете, че съм със свръхсамочувствие. Постоянно се отхвърлям казвам си, че вече не съм хубава“, споделя звездата.

Ето какво сподели тя за своето музикално завръщане:

"Да, искаше ми се да се върна тихо, семпло, на пръсти. Аз съм такъв човек - не харесвам гръмки неща и изхвърляне“, каза Елвира пред "Телеграф“. За съжаление , когато си легенда на поп сцената, това няма как да не предизвика интерес. Нещо повече - малко след като пусна първата си нова песен, тя вече е готова и с втора, на която дори снима клип.

"Съвсем нова песен. Вече снимахме нов клип върху нея. Песента на моето завръщане дойде след повече от 20 години пауза. Преди това през последните години се появявах на няколко големи концерта в НДК, организирани от Евгени Боянов, където пеех моите популярни шлагери от миналото. Сега правя нови песни. "Има ли, Господи, грешна любов“ е първата от тази поредица. Подготвила съм още няколко. Ще се старая да правя повече видеоклипове върху песните“, споделя тя.

Новата й песен е в стил ритъм енд блус -жанр, в който досега не е пяла.

"Не съм пяла в този стил, но доста ми отива. Изненадах се от себе си, че с такава голяма лекота я пресъздадох. Музиката, текстът и аранжиментът са на композитора Владимир Нау мов - моя бивш съпруг. Песента се казва "Самотен блус“. Клипа снимахме вчера в Културен дом "Искър“ в Дружба, използвахме сцената там“, обяснява певицата. Елвира Георгиева има идеи за още няколко песни, но засега иска да даде живот на първите две.

"Втората ми нова песен ще излезе съвсем скоро - до началото на месец март - в моя канал. Отскоро имам официален канал и желание да го развивам“, казва тя. Завръщането й към музиката не е било планирано. "То е като някакво чувство да се върна към музиката. Просто всяко нещо си идва с времето. Ако ме бяхте питали лятото дали ще направя нова песен, щях да кажа "не“.

Текстът на "Има ли, Господи, грешна любов“ стоеше от години и ме чакаше. Това е стихотворение, което бившият ми мъж написа точно когато спрях да пея - около нашата раздяла. Открих го преди около две години и си мислех, че ако се върна, ще се върна с това. То ме отразява и е много истинско. После се роди музиката - стори ми се много хубава и подходяща“, споделя изпълнителката.


