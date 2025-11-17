ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известен журналист, когото не сме виждали от години по телевизията, днес става на 60
Методи започва да работи още като студент в спортния отдел на вестник "Народна младеж" през 1985 г. След това преминава през вестник "Старт", но при старта на първия частен вестник у нас - "24 часа", той е един от първите, преместили се да работят там.
В началото на 1994 г. Методи е в ядрото, създало спортния всекидневник "7 дни спорт", утвърдил се за кратко като най-големия в областта. След кратка пауза, в която е завеждащ спортния отдел на вестник "Стандарт", Манченко се връща в "7 дни спорт" и става негов главен редактор. През 2000 г. обаче напуска окончателно и пробва друг вид дейност - прави Интернет-изданието на вестник "Дневник". Но и в този период не се отдалечава от голямата си любов - баскетбола - и коментира мачове за зрителите на Нова телевизия.
Официално в БНТ е от 2001 г., но още от 1991 г. сътрудничи там активно - най-вече покрай тръгналите по негова инициатива предавания за мачовете в NBA, които той коментира лично в ефир. Тогава много са помогнали за осъществяване на идеята му Нери Терзиева и Сашо Диков.
Дълги години е ръководител на спортната редакция на БНТ. През 2018 г. /непосредствено преди световното първенство по футбол в Русия/, главният продуцент на продуцентския център "Спорт" в БНТ Методи Манченко беше освободен от екипа на националната телевизия. В момента се занимава с консултантска дейност.
