|Известен турски певец отложи развода си след намеса на Ердоган
Според вестник Türkiye, изпълнителят разказал, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган лично е препоръчал съпрузите да се опитат да спасят семейството.
"По време на един от приемите, когато се срещнахме с Ердоган, той ни посъветва да не се развеждаме. Всъщност президентът отложи развода ни с една година. Решихме да дадем на връзката още един шанс! За съжаление обаче резултатът не се промени", каза Акчал.
