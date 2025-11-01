ИЗПРАТИ НОВИНА
Изследване: Чаша горещо какао може да предотврати много неприятности
Автор: ИА Фокус 16:41
©
Чаша горещо какао може да се окаже не само приятно удоволствие в студените дни, но и изненадващо средство за защита на сърдечното здраве. Ново британско изследване показва, че какаовите флаваноли,  може да неутрализират вредните ефекти от продължителното седене, което е сред водещите рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания. Хората, които прекарват средно около шест часа на ден в седнало положение, водят  заседнал начин на живот, който е свързан с повишен риск от затлъстяване, сърдечни заболявания и депресия – дори да са физически активни през останалата част от деня, пише Daily Mail.

Продължителното седене, особено на работното място, постепенно уврежда функцията на кръвоносните съдове поради стрес и намален кръвен поток. Това води до понижаване на нивата на ключова защитна молекула – азотен оксид, която контролира разширяването на кръвоносните съдове.

Учени от Обединеното кралство установили, че чаша горещо какао може да предотврати тези неблагоприятни ефекти. Изводите са направени въз основа на ново изследване, проведено с участието на 40 млади мъже с различно ниво на физическа подготовка.

Тайната се крие във високото съдържание на флаваноли в натуралното какао – съединения, които подпомагат здравето на сърцето и спомагат за понижаване на кръвното налягане. В изследването едната група участници консумирала какао, богато на флаваноли, докато другата получила почти идентична напитка, но с ниски нива на тези вещества.

Резултатите показали, че напитката с високо съдържание на флаваноли предотвратила влошаването на функцията на кръвоносните съдове както в артериите на ръцете, така и на краката, запазвайки нормалните им показатели през целия период на седене.

"Независимо дали седим на бюрото, зад волана, във влак или на дивана с книга или пред телевизора – всички прекарваме много време в седнало положение," казва д-р Катарина Рендейро, нутриционист от Университета в Бирмингам и водещ автор на проучването.

"Дори когато не движим телата си, ние ги подлагаме на стрес. Намирането на начини за намаляване на въздействието, което продължителното седене оказва върху нашата съдова система, може да помогне за ограничаване на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания," допълва тя.

Заседналият начин на живот е един от водещите рискови фактори за здравето и е свързан с по-висока вероятност от развитие на сърдечни заболявания, затлъстяване, високо кръвно налягане и други проблеми.

Предишни изследвания показват, че продължителното седене зад бюро увеличава риска от смърт по каквато и да е причина с 16 процента, а от сърдечно-съдови заболявания – с цели 34 процента.

Само няколко часа, прекарани в седнало положение без изправяне, могат да навредят на здравето на кръвоносните съдове – дори при млади и иначе здрави хора.

Учените измерват това чрез ултразвук, който показва доколко една артерия може да се разширява при увеличен кръвен поток – показател за здрава и еластична съдова система.







Статистика: