Актьорът Иво Аръков се оказа в центъра на ожесточен обществен скандал, след като стана ясно, че негови лични творчески проекти са одобрени за мащабно финансиране от Национален фонд "Култура“. Възмущението в социалните мрежи е породено от контраста между исканата държавна помощ и демонстрацията на изключително висок стандарт на живот от страна на 37-годишния артист.
Въпреки че Аръков публично заяви, че все още не е усвоил средствата и инвестира собствени пари в проектите си, вниманието на публиката се насочи към неговия гардероб. Повод за новата вълна от критики стана снимка, публикувана от неговата колежка Габо, която придружава актьора на музикалното му турне в Европа.
На кадрите актьорът от "Съни бийч“ позира с облекла, чиито цени шокираха потребителите:
Сако "Балмейн“ (Balmain): Оценено на приблизително 2750 долара.
Колан "Гучи“ (Gucci): Аксесоар на стойност около 430 евро.
Риза "Гучи“: Модел, който се търгува за 980 евро.
Спортен екип "Селин“ (Celine): Комбинация от горнище и долнище, всяко от които струва над 1000 долара.
Макар част от тези придобивки да са показвани в социалните мрежи през последните две-три години, те продължават да бъдат сочени като доказателство за финансовите възможности на актьора, който в момента разчита на субсидии по Плана за възстановяване.
Философията на семейството за парите Масло в огъня на дискусията наля и половинката на актьора – Габриела. Майката на сина му сподели със своите последователи в Инстаграм любопитна теория за финансовото благополучие. Според нея съществува "универсален закон“, според който парите се привличат само когато се харчат смело, тъй като пускането им в обращение гарантира тяхното завръщане.
Към момента казусът с финансирането на филмови и музикални проекти на Иво Аръков остава една от най-коментираните теми в културния сектор. Докато актьорът залага на екстравагантни визии и аксесоари на марки като "Версаче“, общественият натиск за прозрачност при разпределението на държавните средства от НФК продължава да расте, пише HotArena.
Иво Аръков отново под прицел заради лукса, който демонстрира
Още по темата
/
Още от Личности
/
25.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.