Това е едно предаване, в което хората много лесно се припознавате, защото всеки е участвал в ремонт или пък му предстои ремонт. Всички знаем колко могат да бъдат трудни ремонтите. Това сподели продуцентът Иван Христов относно "Борба до ключ", което се излъчва по Нова телевизия."В това предаване, което трябва да отбележа, че не е пренаправено за българския пазар, а ние сме го измислили, са замесени стотици часове креативност и стотици хора. Това е много сериозна работа, а аз лично научих много неща за себе си. Всеки човек е бил на тяхно място - на тези две семейства, които се борят с създадат уют в дома си, и именно на това отчитам големия зрителски интерес.", споделя Иван."В епизодите, в които журито влиза и оценява как вървят ремонтите, ще има много практични съвети", разкрива Иван, че предавнето, освен интересно, завладяващо и напрегнато, ще бъде и полезно за зрителите."За мен е най-добре човек да инвестира парите си в имот. Това е най-сигурно, защото имотът не мърда, винаги е там.Дали днешния епизод едно от семействата ще се откаже, защото не успява да се справи с ремонта на банята, предстои да видим дали ще станем свидетели на обрат.