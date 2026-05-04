Макар съвременните милиардери като Илон Мъск, Бил Гейтс и Джеф Безос да притежават огромни капитали, богатството им бледнее пред исторически фигури като императрица Екатерина Велика, Йосиф Сталин и Чингис хан. Титлата за най-богат човек, живял някога, обаче се държи от африканския владетел Манса Муса, чието състояние се изчислява на около 400 милиарда долара в съвременна валута.

Владетелят на Мали е имал невероятно икономическо му влияние през XIV век. Основната част от богатството му е натрупана от добив и търговия със злато и сол.

Манса Муса остава в историята с най-екстравагантното поклонение до Мека (хадж), предприето през 1324 г. По време на пътуването си, продължило хиляди мили, той е бил придружаван от 60 000 души, 100 слона, 80 камили и е пренасял изумителните 21 000 килограма злато. Неговата щедрост по време на престоя му в Кайро е била толкова голяма, че той буквално залял града с благородния метал, което довело до срив в цената на златото и засегнало местната икономика за години напред.

Освен с материалното си богатство, владетелят оставя значима следа и в образованието. Той превръща Тимбукту в революционен интелектуален център, изграждайки библиотеки, джамии и медресета. Благодарение на неговите усилия градът съхранява стотици хиляди ценни текстове и се утвърждава като една от най-известните културни и образователни дестинации в Западна Африка.