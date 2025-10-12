Историята на гръцкото вино от Зевс до днес

© Както почти всяка добра история в гръцката митология, историята за виното започва с интриги, страст и любовни триъгълници. Всемогъщият бог Зевс, макар и женен за богинята Хера, се влюбва в смъртната, но красива Семела, дъщеря на Кадъм, цар на Тива. Богинята Хера, отегчена от изневерите на съпруга си, решава да се отърве от съперницата си. Така тя убеждава Семела да помоли Зевс да се яви пред нея в целия си блясък. Зевс се явил на лековерната смъртна на колесницата си, заобиколен от ужасни гръмотевици, светкавици и силна светлина, в резултат на което Семела била изгорена. Така започва разказа за историята на виното гръцката медия Kathimerini.



Зевс обаче успял да вземе плода на незаконния им съюз, който вече бил шестмесечен плод, от утробата ѝ и го поставил в бедрото си. Когато дошло времето, Зевс прерязал шевовете и така се родил Дионис, богът на виното. Омразата на Хера се насочила към детето, което, за да избегне яростта ѝ, било принудено да се крие в планини и гори. Негови постоянни спътници в този безкраен полет били силенитите, менадите и Пан, които често се появявали да пият вино и да се забавляват, докато по характерния начин държали чаша – кантаросите. Дионис имал и много добър приятел, Амбелос, който го почерпвал всеки път, когато се напивал.



По време на едно от своите скитания, Дионис бил гостоприемен в Етолия от цар Ойней. В замяна на гостоприемството, той му дал лоза, заедно с първите инструкции за нейното отглеждане. По-късно Дионис се оженил за Ариадна, дъщеря на Минос, цар на Крит, и имал с нея дъщеря Евантея и двама сина, Стафил и Ойнопион. С течение на времето и след многобройни сеанси с вино, Дионис се помирил с Хера, което затвърдило вярването на древните гърци, че виното помирява дори боговете.



146 г. пр.н.е.: Как се е произвеждало вино в Древна Гърция?



Лозарство: Знаем, че древните гърци са произвеждали и консумирали повече червени вина, отколкото бели, и че са свели лозарството до наука. Най-старият и най-пълен труд за лозарството в Древна Гърция се намира в сборник с текстове на Теофраст (372-287 г. пр.н.е.), известен като "За причините на растенията“. В неговия труд откриваме възгледи за резитбата, поливането, пръскането и др. Следователно научаваме, че древните гърци са засаждали лози по три начина: чрез пълно прекопаване на полето, в окопи и в дупки. Те са подпирали лозите си, когато са били натежали от узряло грозде, с раздвоени колове, колове или камаке и са ги подрязвали според сорта лоза, мястото и климата. Враговете на лозата са били "зверовете“, тоест лисици, кози, птици, скакалци, стареенето на растението и лошите метеорологични условия, тъй като повечето болести по лозата, като мана, филоксера, не са съществували в древността и са дошли векове по-късно от американския континент. Лекарството, което използвали за защита на гроздето, бил сокът от горчивата тиква.



Винопроизводство: В Арханес, Крит, се намира най-старата преса за вино, откривана някога в света - минойската преса за вино Ватипетро, ​​а най-старите събрани гроздови семки, образец на винопроизводството, са открити в райони на микенската цивилизация и датират от бронзовата епоха. Първоначално те оставяли гроздето в лозата, където то оставало в очакване на обработка. След почистването му го хвърляли в кръгъл глинен басейн, наречен таз. Стъпквали гроздето с крака и, за да не загубят равновесие, държали пръчка. След това следвала ферментация. След това потапяли кошници, за да може виното да се филтрира, и с помощта на ойнохое (съд) пълнили торбички или амфори от кошницата. Освен това изглежда, че са харесвали сладки вина. Те са се правили от грозде, което е било сушено на слънце около десет дни и след това е било поставяно във вази. Възможно е също така сушеното на слънце грозде да е било мачкано в специално проектирано пространство - тилопедон, с каменни цилиндрични трошачки, триптири. Меките вина, сладки като мед, съдържали малко алкохол и много захар и трябвало да се разреждат, обикновено с три части хладка вода, за да могат да се консумират. Също така, за да постигнат презряване на гроздето, често използвали техниката на смачкване на дръжката на всяко зърно месец преди узряването. За да придадат характерен аромат на виното, използвали билки, цветя и различни други вещества. Антинът бил вино, към което се добавяли цветя. За първи път била използвана и смола, която вероятно първоначално е била използвана като консервант.



Мястото на (разреденото с вода) вино в древногръцкото общество



Виното, винаги разредено с вода, е имало голямо социално значение в гръцкото общество и множество роли. То е имало развлекателни, медицински (производство на лекарства и измиване на рани), религиозни приложения, тъй като е било предлагано в либации и ритуали. Всяка земеделска работа, като например жътвата, е била съпроводена от групови празненства и радост. През октомври се е провеждала Осхофорията, фестивал в чест на Дионис с надбягвания и танци, където младите хора са държали грозде и лозови клонки. След това е последвана от Дионисия през декември, посветена на плодородието и растителността, с различни състезания, като например опитът да се стои върху намазан с масло мех, пълен с вино - като наградата е самият мех. След това идвала Антестерията, в средата на февруари. Първият ден, Питогията, е бил посветен на отварянето на нови делви с вино и е бил съпроводен от празнична атмосфера. Вторият ден, Хоес, е включвал състезания за пиене на вино и грандиозно шествие с Дионис в колесница и участници, носещи маски. Третият ден, Хитрей, беше посветен на мъртвите, с приноси от казани, украсени с цветя.



"Вие яжте, момчета, аз ще закъснея малко…“



Разбира се, съществували са и банкети, които са се организирали по повод на различни събития, като семейни тържества, победи или завръщане на близки. Те винаги са следвали определен ред: започвали са с напитката преди вечеря, първа чаша ароматизирано вино, нещо като днешния аперитив, и след това основната вечеря, по време на която е можело да се консумира вино. След храненето започвал самият банкет, посветен главно на пиенето на вино и забавленията. По време на пиенето на вино участниците продължавали да ядат леки гарнитури, като плодове и ядки. Много от тях всъщност идвали само за втората част на събитието, наслаждавайки се предимно на компанията, разговора и виното.



"Но сега всичко ли е гръцко?“



Древните гърци развиват концепцията за обозначение за произход с вина като Хиос, Лесбос, Мендисиос и Тасиос, които се открояват със своите специални характеристики. Омир споменава райони с традиции във винопроизводството, като Истия, Епидавър и Метони. Той откроява две известни вина: сладкото вино Марон от Исмаро в Тракия и киселото вино Прамней, вероятно от Еритрея или Икария. Държавната намеса е била интензивна, като типичен пример е виненият закон на Тасос (V век пр.н.е.), който регулира продажбата и транспорта на вино, защитавайки автентичността и производителите. Виното се е продавало само в запечатани амфори, докато на корабите, превозващи чуждестранно вино, е било забранено да се приближават до пристанището. Виното се е транспортирало главно по море, като има доказателства за търговска дейност от VIII век пр.н.е. Развитието на търговията, особено през V век пр.н.е., е благоприятствало производството на луксозни вина в Северното Егейско море.



Някои вина, като например Пасиос и Айгостенитис, са били произвеждани от сушено на слънце грозде, докато в някои случаи към мъстта е била добавяна морска вода. Интензивната експортна дейност на гърците по отношение на виното се доказва от находките на корабокрушения в Средиземно море, които са пълни с делви, вази и амфори. Но гръцките колонисти също развиват интензивна дейност. От колонистите на Сицилия започва винопроизводството в Италия и от колонистите на Марсилия - във Франция и в цяла Европа.



330 г. сл. Хр.: след това дошли римляните



От 146 г. пр.н.е. до 330 г. сл.н.е. Гърция е под римско завоевание, което бележи и края на гръцкото господство във винарската индустрия. Гръцките търговски центрове западат и са заменени от римски. Въпреки че търговията с вино намалява, техниката и знанията на гръцките винопроизводители започват да се разпространяват и прилагат в други страни чрез римляните.



1453: Византийско време, Свети Трифон, каперсите и греяното вино



През дългия период на Византийската империя лозарството и производството на вино продължавали да играят важна роля, главно благодарение на дейността на монаси, които се заели с отглеждането на лозя и подобряването на производството на вино. Византийците имали различни навици от древните: пиели виното си неразбъркано и често топло, което се смятало за лукс. За да избегнат опиянение, хапвали сурово зеле и горчиви бадеми.



Някои вина са спечелили голяма слава, особено тези с произход от егейските острови, като Хиос, Тасос, Крит, Самос и Родос, но също и от региони като Тракия и Кипър. Виното Малвазия (или Malvoisias) е имало специално място, произвеждано главно в Крит и Монемвасия, които са станали обект на интензивна международна търговия, главно с италиански и европейски пристанища.



Почитането на Дионис вече беше официално премахнато и ролята на защитник на лозата премина към Свети Трифон, чиято памет беше тържествено почетена.



Църквата придобила голяма част от лозята и построила организирани винарни, забележителни за времето си. Манастирите поддържали специални съдове за консумация на вино, като например чаша за вино. Същевременно съществували и магазини за вино – механи или кръчми – с търговци, известни като "капилеи“.



Славата на виното Малвазия остава жива векове наред, достигайки до 19 век, и се превръща в един от най-емблематичните продукти на византийски и поствизантийски Крит. Различните версии за произхода на името на виното показват голямата му привлекателност в гръцкото и европейското пространство.



1821+: вино по време на Османската империя



По време на османското владичество лозарството не е било ограничено, както би се очаквало. Местните османски владетели, желаейки да се покажат пред висшестоящите си, насърчавали лозарството, разбирайки, че то е сериозен източник на данъци. Броят на търговците на вино се увеличил значително, докато мерките срещу пиенето на вино били много облекчени. Към запад от Османската империя нещата ставали по-трудни. Има случаи, когато местният владетел не позволява на производителя да транспортира реколтата от лозето до винарната, ако не е платил дълговете си. Така били унищожени големи реколти, както и семействата, които разчитали на тях. Най-лошото обаче е, че турците, отстъпвайки си, унищожавали, изкоренявали и изгаряли лозята, които срещали по пътя си. Ибрахим в Пелопонес (1825-1828), Драмалис (1822) и Киутахис (1825) в Централна Гърция били опустошили много обработваеми земи.



1881-1911: Гърция преди Балканските войни



От Ахая Клаус до френска филоксера



В периода 1881-1911 г. Гърция преживява значителен растеж в лозарството, като общата площ на лозята се удвоява, а площта на лозята със стафиди се увеличава драстично с три пъти и половина. Това увеличение се дължи както на организираното разширяване на отглеждането, така и на териториалните анексии на Йонийските острови и Тесалия. По същото време се основават първите организирани винарни, като пионери са Ахая Клаус и винарната Андреас Кампас. Въпреки това фокусът на селскостопанската и експортна дейност остават стафидите.



С излизането на Гърция от дългогодишното турско робство, със сигурност не е имало възможности за производство на висококачествено вино и в повечето случаи лозата и виното са били обект на домакинска икономика и малка местна търговия, без особени изисквания за качество.



Впечатляващото увеличение на производството на стафиди се дължи главно на голямото търсене от Франция, където лозята са били унищожени от филоксера. Французите внасят огромни количества гръцки стафиди, особено от Пелопонес, за производство на вино. Последвалият икономически просперитет води до превръщането на големи площи земя в лозя за стафиди. Ситуацията обаче се обръща след 1893 г., когато френските лозя са възстановени и са наложени ограничения върху вноса на стафиди. Последвалата криза със стафидите в Гърция причинява спад на цените, икономически затруднения и социални вълнения, особено в Западен Пелопонес, докато много фермери са принудени към урбанизация и емиграция, главно към Съединените щати.



1912-1945: от Балканските войни до края на Втората световна война



Доминирането на насипните продукти и появата на бирата



Периодът 1912-1945 г. е изпълнен със световноисторически събития за Гърция, първоначално с големи териториални разширения (Македония, Епир, Крит, Егейско море), а по-късно и с болезненото изкореняване на елинизма от Мала Азия. В продължение на повече от десетилетие страната е в постоянно военно състояние, факт, който се отразява и на селскостопанското производство. Лозарството продължава да се разширява, като през 1916 г. надхвърля 2 000 000 акра. Появата на филоксера, особено в Македония, обаче има опустошителни последици, водещи до общо намаляване на обработваемите площи. В междувоенните години се наблюдава постепенно възстановяване, особено с отглеждането на стафиди в Коринт и Крит, които допълват и частично заместват традиционните коринтски стафиди. Въпреки общото увеличение на обработваемата земя, делът на лозарството намалява значително - от 21% през 1860 г. до 11% през 1937 г. Централна Гърция и Пелопонес запазват първенството си в производството, като се открояват региони като Месогея и Коринтия, докато други, като планинската Аркадия и Македония, наблюдават свиване или изоставяне на лозята. В същото време урбанизацията и нарастването на населението в Атина създават ново търсене на евтино, масово произвеждано вино. Винопроизводството постепенно се премества от провинцията към градовете, като в столицата работят хиляди малки винарни и таверни. На пазара се появява и бира, докато гръцките вина все още са с много ниско ниво на качество, изнасяни главно на едро за купажиране в чужбина.



60-те: пролетта бавно идва



Постепенно и бавно започнаха да се оформят условията за нова ера. Ниското качество на наливното вино, търсенето на стабилни и маркови продукти, нарастващият туризъм и масовата урбанизация проправиха пътя за бутилираното производство. Гръцките потребители започнаха да се обръщат към вина с известен произход, докато индустрията – въпреки трудностите на времето – започна да преминава от традиционно към по-организирано производство. С края на Втората световна война и присъединяването на Додеканезите, Гърция формира сегашните си граници и навлезе в нова фаза, опитвайки се да се възстанови от раните на окупацията и Гражданската война. 60-те години на миналия век, макар и по-благоприятни за индустриализацията на страната, не засегнаха пряко лозарския сектор, който вече навлизаше във фаза на съзряване, подготвяйки почвата за пролетта на гръцкото бутилирано вино.



70-те-80-те: от Lac de Roches до Chateau Porto Carras



Това беше време, когато бутилираното гръцко вино се произвеждаше главно от 5-6 големи винарни, като Achaia Klaus и Kamba бяха известни през 70-те години, а Boutari и Tsantali през 80-те. Всяка компания имаше своя собствена дистрибуция и нямаше нужда да се създават "дистрибуторски мрежи“. Беше време, когато дори на изложения дегустацията на вино беше нещо непознато. Исторически вина с най-високи продажби едно след друго през този период са Demestiha на Achaia Klaus в Патра, Lac de Roches на Boutari в Атика, Lefko Agioreitiko Tsantali в Халкидики и Naoussa Boutari. Всички те бяха изключително от гръцки сортове. Винарните до този момент произвеждаха вино от грозде, което купуваха от независими производители.



Дотогава кооперациите са имали важна роля във винопроизводството, но не и в производството на бутилирани вина. Голяма част от виното все още се произвежда в домашни условия, главно в селските райони. Постепенно винопроизводството в дървени бъчви в специални магазини, винарни или механи се изоставя. Традиционният образ на измиване на дървени бъчви малко преди гроздобера вече е изключително рядък. Ръчно приготвеното наливно вино от механата, ферментирало в бъчва, вече е изчезнало завинаги. Компаниите Kourtaki и Malamatina запълват празнината с рецина, бутилирана в половинлитрови стъклени бутилки.



Имението Карас в Халкидики (1968 г.), единствената голяма винарна с частни лозя и с емблематичното вино Шато Порто Карас, изразява бъдещето, докато пътят към търговския успех е показан от компанията Хадзимихалис (1973 г.), която също има частни лозя, а емблематичното ѝ вино за този период се счита за Каберне Совиньон Хадзимихалис.



Важна роля в пролетта на гръцкото вино през тези десетилетия изигра "дамата на лозята“ – Ставрула Кураку-Драгона, доктор по философия, химик и енолог в Института по виното към гръцкото Министерство на земеделието от 1953 г., която енергично защитава местните сортове и регистрира 27 гръцки наименования за произход, както и винопроизводителят Янис Бутарис, който дава голям тласък на лозарството в Науса, когато в началото на 70-те години на миналия век в Янакохори, Иматия, засажда лозя със сорта Ксиномавро, прилагайки пионерски техники. Той е и този, който започва да инвестира във вина с наименование за произход.



90-те - 2000-те: Гръцкото Каберне и "малките“ производители



В началото на 90-те години на миналия век започва историята на "малките“ производители, като основната качествена характеристика е съществуването на частни лозя, които се появяват в началото колебливо, с нарастващи темпове след това. Същевременно се създават нови лозарски райони, като този на Драма, започвайки с винарната Лазаридис. През този период големи и добре организирани традиционни компании, като Цантали и Бутари, задържат позициите си. В същото време компанията Ахая Клаус бързо запада, а Кампас е придобита от Бутари. Увеличаването на броя на винарните засилва конкуренцията. Сега няма само едно Каберне, а десетки подобни. През същия период отглеждането на международни сортове има положителен ефект върху намаляването на продажбите на вносни вина.



Проблем, който се появи при дистрибуцията на вино, беше, че така наречените "малки“ производители можеха да произвеждат много по-големи количества, отколкото пазарът можеше да поеме и отколкото съответстват на техните частни лозя, тъй като купуваха грозде или дори вина от други лозари. Така и този термин загуби търговското си значение. Сега се появяват първите независими търговски дистрибуторски мрежи с цел разпространение на тези вина. Финансовата част включва 40-45% отстъпка за мрежата, която след това отива в супермаркета или винарската изба с отстъпка от около 20%. Винарската изба, от своя страна, продава на ресторанта без отстъпка. Повишаването на жизнения стандарт по това време позволи консумацията на вина на все по-високи цени.



През 1985 г. е основан Катедрата по енология и технология на напитките към Техническия университет в Атина, чиито възпитаници участват и допринасят за подобряване на производството и промотирането. По това време се появяват и първите частни дегустационни училища, като например Еленската винена академия и Ойнос о Агапитос. Появяват се и уникални случаи на специалисти, като Кириакос Кинигопулос, един от най-важните енолози в света и собственик на енологичната лаборатория Bourgoundia в региона на Бургундия, както и Андреас Матидис, президент на Панхеленския съюз на сомелиерите, на който той също е член-основател. Появяват се и значителен брой винени журналисти, като например Никос Манесис, който създава англоезичен справочник за гръцки вина през 1995 г. и от години е сътрудник на престижното британско винено списание Decanter, Динос Стергидис и "нашата“ Меропи Пападопулу, която в началото на 90-те години на миналия век има собствена винена рубрика в списание Ikones, а от 2000 г. до днес пише статии в списанията K и Gastronomos, докато през 2004 г. създава с Kathimerini първото винено списание в Гърция – Oinochoos, което се издава и до днес.



2000-те, когато кучетата бяха връзвани за наденички



Това беше десетилетие, в което непрекъснатото увеличение на продажбите започна да позволява покачване на цените, което доведе до голямо увеличение на броя на новите производители. Мотивирани от успеха, който производителите на вино бяха постигнали, много от тях създадоха както частни лозя, така и винарни във всеки регион на Гърция. И през това десетилетие списъците с добри, скъпи ресторанти допринасят за добрата репутация, която придобива известното гръцко вино. Повишаването на жизнения стандарт води до значително развитие на представянето и популяризирането на виното чрез публикации, книги, изложби, конкурси, но също така и до плахите зачатъци на винения туризъм.



2010-те... и невидимото бъдеще



Последното десетилетие се характеризира с последиците от гръцката икономическа криза. Икономическите трудности, които изпитваме в Гърция, принуждават както винопроизводителите, така и дистрибуторската система да заемат нови позиции, което води до увеличаване на продажбите на вино в торбички. То почти е изместило традиционното наливно вино, но също така е спечелило процент от бутилираното вино. А какво ще стане в бъдеще? Според г-н Аргирис Цакирис, гръцкото вино ще става все по-малко достъпно, но и по-скъпо. Лозарството постепенно ще намалее, както и потреблението, докато лозята ще се изместят от низините към планинските райони, поради изменението на климата. Концепцията за качество може да се измести към вина, които са по-малко технологични и индустриални. Ще се насочи към вина, които благодарение на качествените суровини ще могат да включат характеристики, които днес се считат за "дефекти“. Може би ще се върнем към вина, които напомнят на древногръцките. Освен това историята се върти в кръг.