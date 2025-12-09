Интересно проучване за гъбите

© Гъбите внасят чудесен, богат вкус и аромат в ястията, и то без да добавят излишни мазнини, калории или сол. Все повече проучвания показват, че гъбите могат да помогнат за предпазване от хронични заболявания и да подобрят цялостното ни здраве.



Анализ на 17 изследвания показва, че само 18 грама гъби на ден (около 1/8 чаша или две средни гъби) могат да намалят риска от рак с впечатляващите 45%. Това се дължи най-вече на ерготионеина – мощен антиоксидант и аминокиселина, която предпазва клетките от увреждане. Някои видове гъби като шийтаке и кралска стрида съдържат повече от ерготионеина, но всъщност всички гъби са полезни в това отношение.



Гъбите са чудесен избор и ако следим приема си на сол. Те съдържат много малко натрий – в цяла чаша бели гъби има едва пет милиграма. Освен това техният богат вкус прави ястията по-ароматни, така че не се налага да добавяме толкова много сол. Едно проучване дори установява, че ако заменим половината от месото в рецепта с гъби, вкусът остава също толкова добър, а солта намалява с цели 25%.



Гъбите са чудесна алтернатива на червеното месо, защото съдържат по-малко калории, по-малко мазнини и никакъв холестерол. Особено шийтаке гъбите се смятат за полезни за поддържане на здравословни нива на холестерола, защото са богати на вещества, които намаляват неговото производство и абсорбиране.



Интересни са и данните за връзката между гъбите и мозъчното здраве. В едно изследване хората, които консумирали повече от две чаши гъби седмично, имали 50% по-нисък риск от развитие на леко когнитивно увреждане (MCI) – състояние, което често предшества Алцхаймер. Дори една чаша седмично показала полза.



Интересното е, че гъбите са единственият растителен източник на витамин D. Този витамин помага на организма да усвоява калция и да поддържа костите здрави. Така че, ако искаме да си набавим витамин D чрез храната, гъбите са отличен избор.



Гъбите правят чудеса и за чревния микробиом – малката "екосистема“ в червата ни, която влияе не само на здравето, но и на настроението. Един от начините да поддържаме чревния си микробиом в добра форма е чрез пребиотици, а гъбите са отличен естествен източник. Изследвания показват, че техните полизахариди (основният вид въглехидрати в гъбите) насърчават растежа на полезните бактерии. Докато много храни се разграждат още в стомаха, тези полизахариди преминават непроменени и достигат до дебелото черво, където подпомагат развитието на "добрите“ бактерии.



Гъбите са богати и на важни хранителни вещества, които подкрепят имунната система. Те съдържат селен, който подпомага производството на антиоксидантни ензими и така защитава клетките от увреждане. Най-високи количества от него има в кремини и портобело гъбите. Майтаке гъбите са особено добър начин да си набавим допълнително витамин D, пише Puls.bg. В гъбите се съдържа още витамин B6, важен за образуването на червени кръвни клетки, белтъци и ДНК, като най-богати на този витамин са гъбите шийтаке.