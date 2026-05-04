Всеки собственик на жилище, независимо дали е апартамент в града или къща с двор, знае, че поддръжката на дома е безкраен процес. Винаги има нещо за поправяне, сглобяване или подобряване. За да се справите успешно с тези задачи, без да разчитате постоянно на професионални услуги, е необходимо да разполагате с добре подбран набор от инструменти. Правилният избор на техника не само улеснява работата, но и гарантира по-добри резултати и по-голяма безопасност.

Ето и списъкът с инструменти, които всеки трябва да притежава у дома.

Електрически и акумулаторни машини

Ако трябва да посочим един-единствен инструмент, който е абсолютно задължителен за всеки дом, това без съмнение е винтовертът. Независимо дали става въпрос за окачване на картина, монтиране на етажерка или по-сериозни ремонтни дейности, той е вашият пръв помощник.

В съвременния свят изборът е огромен – от акумулаторни модели, които предлагат мобилност, до мощни ударни винтоверти за работа с бетон. За домашна употреба е препоръчително да изберете модел с регулируеми обороти и функция "удар“, която ще ви позволи да пробивате в различни материали като дърво, метал и тухла.

Оборудвайте се и с класическа електрическа бормашина. Тя е създадена за пробиване, като освен че е бюджетен вариант, е по-лека и мощна.

Ако обичате да се занимавате с проекти "Направи си сам“ (DIY), ще имате нужда и от малко по-специализирана техника като ъглошлайф, подходящ за рязане, шлайфане и полиране. Изключително полезен е при ремонт в банята или работа по метални конструкции в двора.

Прободният трион, познат още като зеге, е най-добрият инструмент за рязане на сложни форми в дърво, ламинат или пластмаса. Ако планирате сами да редите паркет, зегето е незаменимо.

Перфораторът също е задължителен уред. Ако искате да пробиете дупка в бетонна стена за 5 секунди, перфораторът е единственият правилен избор. Повечето перфоратори имат 3 режима на работа – пробиване, ударно пробиване и къртене.

Измервателна техника

Измервателната техника е основата на качествения ремонт. Един домашен майстор трябва да има няколко уреда, които ще направят работата му значително по-прецизна.

Нивелирът е задължителен инструмент. Дължина от 60 см до 80 см е идеална за домашна употреба (монтаж на етажерки, картини, шкафове). Ако често закачате картини или сглобявате мебели, трябва да се оборудвате с линеен лазерен нивелир. Той проектира перфектно прави хоризонтални и вертикални линии върху стената.

Шублерът е незаменим, когато трябва да измерите дебелината на болт, диаметър на бургия или разстояние между малки отвори. Има механични и дигитални варианти, като последните са много по-лесни за разчитане.

Ролетката също трябва да присъства в куфара с инструменти. За домашни нужди 5 метра е "златната среда". Тя е лека, компактна и достатъчна за почти всяко измерване в стая. Ако планирате да мерите двор, градина или дълги коридори, тогава вземете 8-метрова.

Градинска техника

За тези, които се радват на собствен двор, зелената и добре поддържана трева е от важно значение. Тук на помощ идва качествената електрическа косачка. Тя е предпочитан избор за малки и средни площи поради няколко причини: по-тиха е от бензиновите аналози, не отделя вредни емисии и е изключително лесна за поддръжка.

Когато избирате електрическа косачка, обърнете внимание на ширината на косене и обема на коша за трева. Модерните модели разполагат с ергономични дръжки и регулируема височина на рязане, което прави грижата за градината не просто задължение, а приятно хоби занимание. Не забравяйте, че редовното косене е ключът към гъстата и здрава трева.

Освен с електрически косачки, можете да се оборудвате и с акумулаторни. Предимствата са липсата на кабел, комфорта и мобилността, която осигуряват литиево-йонните батерии. Може да се оборудвате и с бензинова косачка, която е подходяща за големи площи и по-висока трева.

За двора ще е необходим също тример. Той коси около огради, дървета и бордюри, където голямата косачка не може да премине.

Градински машини, които всеки градинар трябва да има в своя дом, са също храсторезите, които изрязват лесно туи и декоративни храсти, спестявайки часове ръчна работа. Оборудвайте се и с водоструйка за почистване на пътеки, огради, градински мебели и др.

Ръчни градински инструменти, които трябва да притежава всеки с двор, са лозарски ножици, мотики, гребла, вили, брадви, лопати и т.н.

Ръчни инструменти

Макар машините да вършат тежката работа, прецизността често изисква ръчни инструменти. Вашият куфар с инструменти трябва да съдържа задължително комплект отвертки с различни размери и глави, подходящи за всякакви винтове, клещи, включително комбинирани, резачки, гарги и др.

Всеки майстор трябва да има и класически дърводелски чук или тип кози крак за вадене на пирони.

Куфарът с инструменти трябва да включва и нивелир, гаечни ключове, фазомер, макетен нож, шестограми и др.

Откъде да закупя?

