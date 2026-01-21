ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Икономичният режим на бойлера
Автор: Десислава Томева 23:21Коментари (0)71
© ФОКУС
Голяма част от българските домакинства разчитат на бойлер за топла вода. И слава Богу, защото зависимостта от "Топлофикация“ често се оказва нож с две остриета – имаш топла вода по график, но я плащаш без график. Първо като студена, после като "услуга“, а междувременно авариите – зиме или лете – превръщат елементарния комфорт в лукс.

На този фон бойлерът изглежда като най-доброто решение – плащаш това, което изразходваш, и контролът е в твои ръце. Или поне така би трябвало да бъде, пише ФОКУС.

Дилемата "Да го изключваме или не“? Тук българинът е разделен на два лагера.

От едната страна са по-възрастните поколения, които твърдят "Бойлерът се пуска вечер, на нощна тарифа, и се ползва пестеливо през деня.“

Тази логика не е плод на невежество, а на години живот в условия на недостиг, високи сметки и постоянна необходимост от икономии. Това е култура на оцеляване, не на мързел.

От другата страна стоят съвременните препоръки на експертите "Не го изключвайте – настройте го на икономичен /еко/ режим.“

Аргументът е прост – бойлерът не харчи най-много, когато поддържа температура, а когато трябва отново и отново да загрява напълно изстинала вода.

Истината, както често се случва, е по средата – и зависи не от теория, а от реалния живот в едно домакинство.

Какво всъщност означава "еко режим“?

Икономичният режим не е магическа функция. Той просто ограничава температурата до разумни граници – достатъчна за комфорт, но не излишно висока. Водата не кипи, бойлерът не "работи на максимум“, а поддържа стабилно ниво.

В такъв случай постоянното поддържане на умерена температура често излиза по-изгодно от цикъла "включи – изчакай – изключи – изстиване – пак включи“.

Нека бъдем честни – методът с нощната тарифа не е отживелица. Той работи добре при малки домакинства, при по-рядко ползване на топла вода, при дисциплина в разхода.

Да загрееш водата евтино през нощта и да я използваш разумно през деня все още може да бъде напълно логично решение – особено в периоди на високи цени на електроенергията.

Истинският проблем не е режимът, а навиците. Нито "еко“ режимът е универсално спасение, нито включването само нощем е автоматично най-икономичното решение. Бойлерът не е виновен. Начинът, по който го използваме, е, заключава ФОКУС.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, пъ...
16:50 / 21.01.2026
Той разплака Аня Пенчева и бе изяден в "Мамник"
15:29 / 21.01.2026
Двойна се оказа трагедията с Томи Лий Джоунс. Не е умряла само дъ...
14:43 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Звездно "зимно" присъствие в екипа на БНТ
11:19 / 21.01.2026
Защо хората, родени между 1985 и 1995 г., изглеждат по-добре от п...
09:18 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
08:42 / 19.01.2026
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
10:48 / 19.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Проблем с недостига и износа на лекарства
51-ото Народно събрание
Процедурата за избор на нов главен прокурор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: