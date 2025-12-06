"Игра на тронове" се завръща с нов сезон

© Вселената на "Игра на тронове“ се разширява с още един рицар – или двама.



HBO представи финалния трейлър на "Рицарят на Седемте кралства“, предстоящ сериал, който служи като предистория и се развива във Вестерос. Сюжетът се развива век преди събитията в "Игра на тронове“ и проследява младите герои сър Дънкан Високия (Питър Клафи) и оръженосеца му Ег (Декстър Сол Ансел).



По информация на HBO сериалът е "разположен в епоха, когато родът Таргариен все още владее Железния трон, а споменът за последния дракон не е избледнял; велики съдби, могъщи противници и опасни приключения очакват тези необичайни приятели.“



В новия трейлър сър Дънкан се стреми да се докаже като рицар на турнир, надявайки се да бъде приет под закрилата на дома Таргариен.



Авторът Джордж Р. Р. Мартин е създател и изпълнителен продуцент на "Рицарят на Седемте кралства“. Това е третата екранизация от неговата поредица "Песен за огън и лед“ след "Игра на тронове“ и другата предистория – "Домът на дракона“. "Домът на дракона“, с Мат Смит, Ема Д’Арси и Оливия Кук, вече има два сезона и "Златен глобус“ за най-добра драма, а третият сезон се очаква през 2026 г.



"Рицарят на Седемте кралства“ адаптира трите новели на Мартин за Дънк и Ег – "Пътуващият рицар“ (1998), "Заклетият меч“ (2003) и "Рицарят на тайната“ (2010). Шестсерийният първи сезон започва на 18 януари от 22:00 ч. по HBO и ще бъде наличен в платформата за стрийминг HBO Max, пише БГНЕС.