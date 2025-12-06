ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
"Игра на тронове" се завръща с нов сезон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:21Коментари (0)225
©
Вселената на "Игра на тронове“ се разширява с още един рицар – или двама.

HBO представи финалния трейлър на "Рицарят на Седемте кралства“, предстоящ сериал, който служи като предистория и се развива във Вестерос. Сюжетът се развива век преди събитията в "Игра на тронове“ и проследява младите герои сър Дънкан Високия (Питър Клафи) и оръженосеца му Ег (Декстър Сол Ансел).

По информация на HBO сериалът е "разположен в епоха, когато родът Таргариен все още владее Железния трон, а споменът за последния дракон не е избледнял; велики съдби, могъщи противници и опасни приключения очакват тези необичайни приятели.“

В новия трейлър сър Дънкан се стреми да се докаже като рицар на турнир, надявайки се да бъде приет под закрилата на дома Таргариен.

Авторът Джордж Р. Р. Мартин е създател и изпълнителен продуцент на "Рицарят на Седемте кралства“. Това е третата екранизация от неговата поредица "Песен за огън и лед“ след "Игра на тронове“ и другата предистория – "Домът на дракона“. "Домът на дракона“, с Мат Смит, Ема Д’Арси и Оливия Кук, вече има два сезона и "Златен глобус“ за най-добра драма, а третият сезон се очаква през 2026 г.

"Рицарят на Седемте кралства“ адаптира трите новели на Мартин за Дънк и Ег – "Пътуващият рицар“ (1998), "Заклетият меч“ (2003) и "Рицарят на тайната“ (2010). Шестсерийният първи сезон започва на 18 януари от 22:00 ч. по HBO и ще бъде наличен в платформата за стрийминг HBO Max, пише БГНЕС.


Още по темата: общо новини по темата: 2489
06.12.2025 »
06.12.2025 »
06.12.2025 »
06.12.2025 »
06.12.2025 »
06.12.2025 »
предишна страница [ 1/415 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Нарязаната Дебора намери любовта
12:45 / 06.12.2025
Честито: Мирослав е победителят на 100 000 лева
08:46 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Изпитана вкусна рецепта за днешното шаранче
09:03 / 06.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
07:00 / 06.12.2025
Защо се пази люспа от шарана за Никулден в портфейла и какво да п...
06:30 / 06.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
18:18 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
09:19 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
21:22 / 04.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: