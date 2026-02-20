ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Идва ли краят на тяхната семейна идилия?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:17Коментари (0)214
©
Джордж Клуни категорично отказва да окачи актьорските обувки на пирона, въпреки че вече е на 64!

Източници на RadarOnline.com разкриват, че звездата от "Бандата на Оушън“ е натъпкал графика си с ангажименти чак до 2026 г., което е довело съпругата му Амал Клуни до състояние на пълен шок и ярост.

Според близки до двойката, Амал сериозно се опасява за бъдещето на техния 11-годишен брак. 

"От гледна точка на Амал, Джордж напълно се отметна от обещанията си“, обяснява вътрешен човек. "Години наред той я уверяваше, че е готов да намали темпото и да се оттегли от актьорството, за да се посвети на нея и децата.“

Припомняме, че Клуни и блестящата адвокатка по човешки права (47 г.) вдигнаха приказна сватба във Венеция през 2014 г., а три години по-късно станаха родители на близнаците Ела и Александър.

Кризата е настъпила, след като Амал направила огромни жертви, за да подкрепи дебюта на Джордж на Бродуей миналата година.

"Тя изкорени децата и своя собствен живот, за да се преместят в Ню Йорк, защото той се кълнеше, че това ще бъде неговата "лебедова песен“ (последна голяма роля). Но веднага щом се възстанови от умората, Джордж смени плочата и сега гори от желание за нови проекти“, разкрива източникът.

Вместо почивка край езерото Комо, Оскар-овият лауреат вече е подписал за "Бандата на Оушън 14“, чиито снимки започват през 2026 г. Освен това той финализира договори за нови филми, които иска да продуцира.

"За Амал е изключително тежко, защото когато Джордж работи, той напълно изчезва в процеса. Те положиха толкова усилия да вкарат брака си в релси, а сега тя чувства, че той е готов да изхвърли всичко това на боклука. Нищо чудно, че е готова за ултиматум!“ – завършва анонимният източник.


Още по темата: общо новини по темата: 3476
20.02.2026 Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
20.02.2026 Голямото завръщане: Отново ще гледаме Николаос Цитиридис
20.02.2026 Тя загуби 70 кг, но и мъжа до себе си
20.02.2026 Тя се завърна на любимо отпреди 26 години място
20.02.2026 Боби Манекена и Нина Пиленцето са разделени
20.02.2026 Ал Пачино - в потресаващо състояние
предишна страница [ 1/580 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
21:26 / 20.02.2026
Клиентка: Дете, облизвайки си пръстчето, опипа почти всички понич...
16:33 / 20.02.2026
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Любимото предаване на българите се завръща в ефир с една промяна
10:20 / 20.02.2026
Световноизвестен актьор от "Анатомията на Грей" и "Еуфория" почин...
08:50 / 20.02.2026
Православната църква отбелязва празника на Свети Лъв
08:08 / 20.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: