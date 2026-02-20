ЗАРЕЖДАНЕ...
|Идва ли краят на тяхната семейна идилия?
Източници на RadarOnline.com разкриват, че звездата от "Бандата на Оушън“ е натъпкал графика си с ангажименти чак до 2026 г., което е довело съпругата му Амал Клуни до състояние на пълен шок и ярост.
Според близки до двойката, Амал сериозно се опасява за бъдещето на техния 11-годишен брак.
"От гледна точка на Амал, Джордж напълно се отметна от обещанията си“, обяснява вътрешен човек. "Години наред той я уверяваше, че е готов да намали темпото и да се оттегли от актьорството, за да се посвети на нея и децата.“
Припомняме, че Клуни и блестящата адвокатка по човешки права (47 г.) вдигнаха приказна сватба във Венеция през 2014 г., а три години по-късно станаха родители на близнаците Ела и Александър.
Кризата е настъпила, след като Амал направила огромни жертви, за да подкрепи дебюта на Джордж на Бродуей миналата година.
"Тя изкорени децата и своя собствен живот, за да се преместят в Ню Йорк, защото той се кълнеше, че това ще бъде неговата "лебедова песен“ (последна голяма роля). Но веднага щом се възстанови от умората, Джордж смени плочата и сега гори от желание за нови проекти“, разкрива източникът.
Вместо почивка край езерото Комо, Оскар-овият лауреат вече е подписал за "Бандата на Оушън 14“, чиито снимки започват през 2026 г. Освен това той финализира договори за нови филми, които иска да продуцира.
"За Амал е изключително тежко, защото когато Джордж работи, той напълно изчезва в процеса. Те положиха толкова усилия да вкарат брака си в релси, а сега тя чувства, че той е готов да изхвърли всичко това на боклука. Нищо чудно, че е готова за ултиматум!“ – завършва анонимният източник.
