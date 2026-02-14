ИЗПРАТИ НОВИНА
И на 72 тя е неотразима
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:25
©
Джаз примата Камелия Тодорова отново прикова вниманието, този път не само с глас, а и с ослепителна визия.

Певицата сияе с нови циркониеви фасети — резултат от серия естетични и стоматологични процедури, които видимо подмладяват излъчването ѝ.

Усмивката ѝ вече е още по-широка, а самата тя не пести настроение и чар при срещите си с публика.

На 72 години изпълнителката демонстрира впечатляваща енергия и активен творчески ритъм. Наскоро тя стана баба за трети път — новина, която по думите на близки до нея хора я е заредила с още повече вдъхновение и желание за сцена. Именно тази вътрешна светлина личи и в последните ѝ публични появи.

В момента Камелия Тодорова обикаля страната, за да представи пред читателите първата си книга — проект, който съчетава лични спомени, сценични истории и житейски уроци. Срещите ѝ с публиката се превръщат в емоционални разговори за музиката, живота и цената на успеха.

Паралелно с литературното си турне певицата репетира и нова музикална програма, озаглавена "Симфония от мечти“. По неин замисъл спектакълът ще съчетава джаз класики, авторски интерпретации и сценично присъствие, което да напомни защо името ѝ остава сред най-разпознаваемите в българската музика.

С нова усмивка, нови проекти и непроменена сценична харизма Камелия Тодорова доказва, че истинските звезди не остаряват — те просто започват нов акт от своята история, пише "Блиц".


