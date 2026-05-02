Двама от най-популярните представители на българския шоубизнес и политика – актьорът Тончо Токмакчиев и сценаристът и впоследствие депутат Тошко Йорданов, празнуват своите рождени дни на днешния 2 май. Макар кариерите им днес да се развиват в различни посоки, двамата споделят общо професионално минало като ключови фигури го Слави Трифонов в емблематичните предавания "Ку-ку“ и "Каналето“.

Тончо Токмакчиев, роден в Бургас през 1963 г., е утвърдено име в комедийния жанр, но в последно време изненадва публиката и с драматични превъплъщения. Тошко Йорданов, роден в Ямбол през 1970 г., извървя пътя от водещ сценарист на най-големите телевизионни формати до зам.-председател на политическа партия "Има такъв народ“.

Тончо Токмакчиев продължава активната си кариера в националния ефир, като от 2024 г. е водещ на "Вечерното шоу“ по БНТ 1. През 2023 г. той направи силна заявка в сериозното кино с ролята на премиера Стефанов в трилъра "Цената на властта“, където пресъздаде образа на харизматичен, но корумпиран лидер. Извън сцената Токмакчиев е известен като един от най-запалените привърженици на ЦСКА и член на Управителния съвет на клуба.

Тошко Йорданов, чието истинско име е Тодор Хаджийорданов, е дългогодишният двигател на проектите на "Седем-осми“, сред които "Survivor BG“, "Гласът на България“ и "България търси талант“. Политическата му кариера обаче е съпътствана от редица противоречия. През юли 2025 г. той предизвика сериозно обществено недоволство по време на заседание на Здравната комисия в парламента, заявявайки на младите лекари, че държавата може да внесе чужди специалисти, които да работят за 500 долара.