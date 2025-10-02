© Огромна есетра с дължина 1,7 метра попадна в мрежите на риболовен кораб от Балчик в района на нос Шабла. Рибата беше върната обратно в Черно море, както изискват правилата за защита на застрашените видове, съобщи Сдружение "Черноморски изгрев".



Ето какво написаха те във Facebook:



Това е днешният улов на риболовен кораб "Дарина“ от Сдружение "Черноморски изгрев“ – есетра с дължина 170 см, уловена пред нос Шабла.



Вместо да остане в мрежите, рибата бе върната обратно във водата!



Поздравления за капитан Георги Сократов, Росен Стоянов и Красимир Стоянов.