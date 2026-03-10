ЗАРЕЖДАНЕ...
Хилда Казасян ще отбележи рождения си ден в Раковски
На сцената тя ще се изяви заедно с Плевенската филхармония под диригентството на Борислав Йоцов, представяйки програмата "Да послушаме кино". Концертът включва популярни музикални теми от български филми, специално аранжирани и съпроводени от мултимедийни елементи.
В музикалната програма ще участват още Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов и Михаил Йосифов, а като специални гости ще се включат кавалджията Теодосий Спасов и певецът Васил Петров. Мултимедийната част на спектакъла е подготвена от Васил Къркеланов, а аранжиментите са създадени специално за проекта от Живко Петров и Христо Йоцов.
Концертът обещава да бъде уникална среща на джаз музиката с класическата филмова тематика и ще отбележи рождения ден на певицата с изключителна музикална емоция за местната публика.
