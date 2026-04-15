Традиционната шкембе чорба се превърна в поредната ябълка на раздора между Гърция и Турция, след като солунски ресторантьор започна процедура по вписването на ястието в списъка на ЮНЕСКО като уникално гръцко наследство. Претенцията, че корените на супата достигат до Омировата "Одисея“, предизвика остра реакция от турска страна, където деликатесът се почита като национален символ от векове.

Димитрис Царухас, собственик на емблематичен ресторант в Солун, вече е подготвил подробен доклад с помощта на културни организации. "Рецептата за "пацас“ се споменава в "Одисея“ – говеждо шкембе, пълнено с мас и кръв. Ако това не е пацас, тогава какво друго е?“, пита риторично Царухас.

Според гръцките кулинари рецептата е предадена от древните гърци на византийците, а едва след това е усвоена от османците. От своя страна, турските ресторантьори и медии са възмутени от опита за "присвояване“ на ястието, което те наричат "ишкембе“. Те цитират записките на пътешественика Евлия Челеби от 17-и век като доказателство за многовековната история на супата в Истанбул. "Вероятно ще им бъде трудно да претендират за нещо, което е уникално за нас“, коментира турският ресторантьор Али Тюркмен, информира bTV.

Въпреки спора за произхода, и двете страни са единодушни за лечебните свойства на чорбата. Смята се за най-доброто средство за успокояване на стомаха след тежка нощ. Съдържа над 33% чист колаген, който помага при възстановяване след операции. Твърди се, че помага при язви и други заболявания.

Макар технологията да е сходна, съществуват и разлики – докато турското "ишкембе“ залага основно на шкембето, гръцкият "пацас“ често включва и говежди крачета, които се варят до 9 часа. Докато дипломатите и културните експерти тепърва ще решават чия е супата, клиентите в Солун и Истанбул продължават да пълнят заведенията в ранни зори, обединени от вкуса, дори и да спорят за името му.