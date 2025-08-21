ИЗПРАТИ НОВИНА
Гърците избягват да почиват в родината си - скъпо им е
Автор: Илиана Пенова 13:42Коментари (0)215
©
Константинос и съпругата му, и двамата служители в частния сектор, разгледаха цената на едноседмична почивка на остров в Егейско море (в техния случай Тинос) и една седмица в Прага или Копенхаген, пише Kathimerini.

Билетите и настаняването до дестинации в Северна Европа бяха значително по-евтини. Така че, натам щеше да се насочи нашата двойка.

Може би си мислите, разбира се, че биха го направили. Всичко е скъпо в Гърция и други южноевропейски дестинации, докато Северна Европа отчаяно се опитва да привлече посетители.

Но историята на друга работеща двойка от частния сектор опровергава това предположение: С доход над средния, те решили да прекарат почивката си с двете си деца не на Корфу, а на Тенерифе. Те казаха, че са изчислили, че пътуването до испанския остров ще им струва с 1000 евро по-малко, отколкото да отидат на Корфу.

Всъщност много от нас знаят за такива случаи, при които хората са решили, че почивката в чужбина, вместо обичайното пътуване до страната, насочено към слънце и море, е по-привлекателен вариант.

Данните на Банката на Гърция казват всичко: през 2024 г. гърците са похарчили 2,8 милиарда евро за пътувания в чужбина в сравнение с 2,2 милиарда евро за почивки в страната. А през първите шест месеца на 2025 г. те са похарчили близо 25% повече, между 1,677 и 1,344 милиарда евро.

Вярно е, че финансовото състояние на много гърци от средната класа се е подобрило. Вярно е също, че голямото търсене от чужбина и значителното, но не повсеместно, подобрение на инфраструктурата са повишили разходите за настаняване в местните дестинации до исторически върхове.

В проучване, озаглавено "Потоци от изходящи пътувания в Гърция, 2023-2024 г.“, Институтът на Гръцката конфедерация по туризъм (INSETE) отбелязва, че пътуванията за почивки в чужбина са се увеличили с 8% през 2024 г. до 6,7 милиона, а разходите са се увеличили с 15%, до 2,8 милиарда евро.

Наблюдава се леко изместване на дестинациите към страни, включително Франция, Италия, Холандия и Обединеното кралство, за сметка на съседни страни, като България и Турция. Гърците избират по-скъпи дестинации, но все пак по-евтини, отколкото в собствената си страна. Също така, проучването показва, че активността на местните пътешественици и чуждестранните посетители в Гърция не е концентрирана през второто и третото тримесечие на годината, а е по-равномерно разпределена.


