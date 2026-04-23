Postbank Tennis Gala ще предложи уникален спортен спектакъл с двубой между две от звездите на световния тенис - най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров и гръцкия любимец на публиката Стефанос Циципас.

Събитието, което ще събере близо 12 000 човека на 12 юни в зала "Арена 8888" в София, ще се проведе под патронажа на президента на Република България г-жа Илияна Йотова.

Комбинация от тенис на най-високо ниво, зрелищна сценична концепция, мащабно светлинно шоу и атмосфера на спортен дух ще превърнат Postbank Tennis Gala в едно от най-запомнящите се международни спортни събития на годината. На корта ще излязат играчи, които през последното десетилетие са сред най-разпознаваемите лица на ATP тура.

Григор Димитров, достигал до №3 в световната ранглиста и носител на титлата от Финалите на ATP, е един от най-елегантните играчи на съвременния тенис. Стефанос Циципас, финалист на Roland Garros и Australian Open, с дългогодишно присъствие в топ 10 на света, също е сред най-атрактивните тенисисти през последните години.

Двамата вече имат изградено оспорвано съперничество на корта, като са се срещали нееднократно на най-големите турнири в света, включително на Roland Garros и в надпревари от сериите ATP Masters 1000. Последният им двубой датира от 2023 г. на полуфиналите на мастърса в Париж, което прави предстоящата среща в София още по-очаквана за феновете на тениса.

Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация "Григор Димитров“ и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти.

Продажбата на лимитиран брой билети ще стартира на 4 май в мрежата на eventim.bg, а уникалният тенис двубой ще бъде излъчен на живо на 12 юни, 20:00 часа в ефира на bTV.