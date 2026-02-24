ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Господарят" на Мусала е болен, да му помогнем
Седемгодишният котарак Мъри е спътник в работата на метеорологичните наблюдатели в планинската станция към Националния институт по метеорология и хидрология. Животното е прибрано от улицата и е донесено от туристи на върха, когато от станцията публично обявяват, че искат да имат котка. По това време в старата каменна постройка се завъдили мишки, които дори прекъснали интернет кабелите на метеоролозите. Мъри решил проблема с мишките. И към днешна дата посреща и изпраща многобройните туристи, изкачили надморска височина 2925 метра и достигнали най-високия връх на Балканския полуостров. Често можем да го видим да се излежава около станцията или на самия камък, маркиращ връх Мусала.
Ако искате да помогнете на Мъри, можете да го направите като дарите средства за лечението му.
БАНКОВА СМЕТКА:
Ветеринарна лаборатория “Викрито",
BG73FINV91501015957315,
основание: дарения за коте Мъри
